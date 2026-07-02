¿Se irá Mario Hezonja del Real Madrid… de verdad? La sombra que amenaza a la “casa blanca”

La firma de un contrato hasta 2029 debería ser sinónimo de paz absoluta. Sin embargo, en el ecosistema del Real Madrid de baloncesto, la tranquilidad es un lujo caro. Tras un año en blanco y un verano de reconstrucción total en las oficinas de Valdebebas, el nombre de Mario Hezonja vuelve a sobrevolar los mentideros del mercado. ¿Hay peligro real de fuga o estamos ante otro clásico culebrón estival? La respuesta está en la letra pequeña.

El blindaje hasta 2029 tiene un “asterisco”

Cuando el alero croata estampó su firma en la renovación a largo plazo, el madridismo respiró aliviado. Se aseguraba la continuidad de uno de los talentos más determinantes del panorama europeo en la casa blanca. Pero en el baloncesto moderno, los contratos largos son, a veces, papel mojado si se mira al otro lado del Atlántico, y se ha venido escenificando en varios desencuentros entre jugador y entidad en los últimos meses.

El contrato de Hezonja cuenta con una cláusula de rescisión exclusiva para la NBA. No se moverá a ningún rival de Europa; el jugador pertenece al Real Madrid. Sin embargo, la ventana norteamericana permanece abierta. Si una franquicia de la NBA llama a su puerta con un rol seductor, el ‘5’ tiene la llave para activar su salida de manera unilateral.

El “efecto Scariolo” y el nuevo ecosistema de Pedro Martínez

A la tentación estadounidense se le suma un factor clave en el plano emocional y deportivo: la inestabilidad en el banquillo. La salida de Sergio Scariolo tras una temporada sin títulos ha sido un golpe duro para el vestuario. Es de sobra conocida la sintonía que Hezonja mantenía con el técnico italiano, a quien despidió públicamente con un afectuoso mensaje en sus redes.

Coach, thank you. From day 1 you created professional environment and established the culture that should be nonnegotiable in Madrid. I have the utmost respect for you and i really cherished your effort with the team every day. I wish you the best and hope our paths cross again! https://t.co/haHxaSPRXB — Mario Hezonja (@mariohezonja) July 2, 2026

Con la llegada de Pedro Martínez, el Real Madrid inicia un nuevo proyecto. Todo cambio de ciclo genera dudas, y en el entorno de Valdebebas ya se rumorea que la relación entre el alero y el club no atraviesa su momento más idílico. Mario es un jugador de impulsos, de piel, y si no se siente el epicentro del nuevo sistema, la opción de cruzar el charco gana enteros cada día que pasa.

Mario Hezonja: ¿Hay riesgo real?

La moneda está en el aire. El Real Madrid tiene los derechos del jugador y la sartén por el mango en el viejo continente, pero el mercado de fichajes del Real Madrid de baloncesto no estará cerrado hasta que expire el plazo de las cláusulas de salida a EE. UU.

A día de hoy, la continuidad de Hezonja depende de un único factor: el mercado norteamericano. Si la NBA no se mueve, la afición blanca seguirá disfrutando de su talento. Si llega la oferta, las oficinas de la sección de baloncesto dirigia por Juan Carlos Sánchez tendrán un problema mayúsculo que resolver.

Y tú, querido lector ¿crees que Hezonja cumplirá su contrato en la casa blanca o lo veremos de vuelta en la NBA? El tiempo nos dará las respuestas, mientras tanto, todo serán cábalas y suposiciones. Una cosa es segura, el MVP de la Liga Endesa jugará donde él quiera jugar.