Un fichaje cupo ACB para Río Breogán y con pasado en la cantera del Real Madrid 

El mercado de la Liga Endesa sigue dejando movimientos interesantes en la configuración de las plantillas, y uno de los equipos que continúa reforzándose es el Río Breogán. El conjunto lucense apuesta por perfiles físicos y versátiles para ganar competitividad en el juego interior, y en esa línea se enmarca la incorporación de un canterano del Real Madrid que refuerza el juego interior del conjunto de Luis Casimiro.

Río Breogán firma a Jonathan Kasibabu en el mercado ACB

El Río Breogán ha confirmado el fichaje de Jonathan Kasibabu, que inicia su segunda etapa en Lugo. El interior congoleño regresa tras un breve paso anterior por el club en la temporada 2022/23 y lo hace para reforzar el juego interior y ocupar una plaza de jugador de formación. Destaca por su físico, su capacidad defensiva y su trabajo en el rebote, además de su movilidad para adaptarse a las dos posiciones interiores.

En la pasada temporada en Primera FEB con Fuenlabrada, Kasibabu firmó 8,8 puntos, 4,6 rebotes y 1 asistencia por partido, con 9,8 de valoración media en algo más de 21 minutos, además de buenos porcentajes (60,6 % en tiros de dos).

Jonathan Kasibabu y su pasado en la cantera del Real Madrid

El Río Breogán continúa dando forma a su plantilla con una planificación enfocada en la profundidad y el equilibrio, con el objetivo de competir con garantías en la Liga Endesa y en Europa. El club lucense ya cuenta con una base sólida de jugadores y busca completar un roster de 13 piezas, combinando perfiles físicos, experiencia en la categoría y cupos de formación.

La incorporación de interiores como Jonathan Kasibabu responde a la necesidad de reforzar el juego interior con energía, defensa y rebote, además de cumplir con los requisitos de jugadores formados localmente. En cuanto a su trayectoria, el interior congoleño se formó en la cantera del Real Madrid, donde destacó en categorías júnior con promedios de 14,2 puntos y 10,6 rebotes en la Euroliga júnior de 2013, y de 8 puntos y 10 rebotes en 2014, alcanzando la final en esta última edición.