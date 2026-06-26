Vidorreta ya tiene su primer fichaje en Unicaja y es uno de los mejores tiradores de toda la ACB

El Unicaja va a ser uno de los equipos ACB que más se va a mover en el mercado de fichajes para dar forma a su nuevo proyecto deportivo bajo la dirección de Txus Vidorreta. El club andaluz busca dar un salto competitivo con una plantilla renovada, apostando por jugadores contrastados en la ACB y perfiles que encajen en la idea de juego del técnico vasco; como así es su primer refuerzo.

Unicaja confirma el fichaje de Cameron Hunt

El Unicaja ha hecho oficial el fichaje de Cameron Hunt con un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2028. El escolta estadounidense llega procedente del Joventut Badalona, y el club andaluz ha abonado alrededor de 175.000 euros por su cláusula, una cifra asequible para un jugador que viene de promediar 15,6 puntos por partido en la ACB y destacar como uno de los mejores tiradores exteriores, con más de un 40% en triples.

Cameron Hunt aterriza en el Martín Carpena como uno de los primeros movimientos importantes del mercado ACB y con el objetivo de convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Su incorporación refuerza el proyecto del Unicaja de cara a la temporada 2026/27, con Vidorreta al mando, apostando por talento contrastado en la liga y con proyección para competir a alto nivel en Europa.

El aporte de Cameron Hunt al Unicaja y próximos fichajes

Más allá de los números, Cameron Hunt añadirá dinamismo al juego exterior del Unicaja. Su capacidad para jugar situaciones de uno contra uno, salir de bloqueos y castigar desde distintas zonas del campo lo convierte en un recurso ofensivo muy difícil de defender. Además, su rendimiento en finales ajustados aporta ese punto de seguridad que muchas veces marca la diferencia.

Con esta incorporación, la plantilla empieza a tomar forma, aunque todavía quedan movimientos por cerrar. La dirección deportiva trabaja en la llegada de un alero y un ala-pívot titulares que completen el quinteto, perfiles clave para aportar equilibrio físico, defensa y versatilidad táctica.

Números de Cameron Hunt en Joventut Badalona en ACB