La lista de la compra de Vidorreta en Unicaja: ¡Hasta cinco fichajes en el mercado!

Txus Vidorreta inicia una nueva etapa al frente del Unicaja con la misión de relanzar el proyecto deportivo en un momento delicado después de la marcha de Ibon Navarro. El técnico vasco aterriza en Málaga con la idea de dar continuidad a la identidad competitiva del equipo, pero introduciendo sus propios matices para construir un conjunto sólido y fiable.

Vidorreta pide cinco fichajes para su Unicaja

Txus Vidorreta fue presentado como nuevo entrenador de Unicaja, destacando la responsabilidad que asume tras la etapa de Ibon Navarro en el banquillo, en una temporada clave para la entidad al coincidir con su 50 aniversario. El técnico vasco señaló que quiere mantener parte del estilo mostrado por el equipo en las últimas campañas, confirmó la continuidad de Djedovic y anunció la salida de Kim Tillie, que no seguirá debido a sus problemas físicos.

En cuanto a la planificación deportiva, Vidorreta dejó claro que el equipo necesita cinco fichajes para completar la plantilla. Busca reforzar con jugadores diferenciales las posiciones de escolta (2), alero (3) y ala-pívot (4), además de incorporar un pívot que complemente el juego interior. El quinto refuerzo sería otro jugador exterior, probablemente un tres, como apuesta en función del mercado y el presupuesto.

Repaso a todas las líneas del Unicaja 26/27

Vidorreta también repasó la base con la que ya cuenta en la plantilla, destacando el bloque exterior formado por jugadores como Alberto Díaz, Kendrick Perry, Melvin Pantzar, Tyler Kalinoski y el propio Nihad Djedovic, a los que considera importantes tanto por rendimiento como por conocimiento del club.

En el juego interior aparecen nombres como Tyson Pérez, Olek Balcerowski y David Kravish, además de la polivalencia de Jonathan Barreiro, cuya continuidad aún debe concretarse. Tal y como ha avanzado Málaga Sur, el técnico ya ha comenzado a contactar con varios de ellos para transmitirles su idea y reforzar su papel dentro del nuevo proyecto.

Vidorreta marca el objetivo inicial del Unicaja

En cuanto al objetivo, el mensaje fue claro: construir un equipo competitivo que recupere el nivel esperado y sea capaz de marcar diferencias. Vidorreta insiste en que el Unicaja debe aspirar a maximizar el rendimiento de sus jugadores y aprovechar el impulso del Carpena, con una afición clave en cada partido. La intención es completar una plantilla larga, de entre 13 y 14 jugadores, que permita competir en todas las competiciones con garantías.