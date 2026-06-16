Txus Vidorreta cerró una etapa histórica en el banquillo de La Laguna Tenerife tras una década al frente del equipo, ocho de ellas de manera consecutiva. Un ciclo dorado marcado por dos títulos de la Liga de Campeones, una final de la Copa del Rey y nueve presencias en el playoff de la Liga Endesa. Ahora, con la era Vidorreta ya en el pasado, el conjunto tinerfeño ha movido ficha y ya tiene elegido a su sucesor.

Tenerife comienza nueva etapa y nuevo entrenador

El nombre del elegido no ha dejado indiferente a nadie. Y es que su llegada supone un movimiento inesperado al tratarse de un técnico que ha dirigido durante varias temporadas al gran rival insular, el Dreamland Gran Canaria. Según han adelantado diversos medios y periodistas como Olga Lorente, Noelia Gómez y el perfil de X AurinegroBasket, el encargado de tomar las riendas del banquillo de La Laguna Tenerife en la temporada 2026-27 será Jaka Lakovic.

Los despachos de La Laguna Tenerife conocían desde hacía semanas la decisión de Txus Vidorreta de cerrar su etapa en el club, por lo que comenzaron a trabajar con antelación en la búsqueda de su sustituto. Tras analizar de forma exhaustiva los distintos perfiles que encajaban en el proyecto, la entidad insular alcanzó un acuerdo definitivo con Jaka Lakovic, quien asumirá el reto de mantener la ambición competitiva de un equipo que ha contado con una plantilla de primer nivel en las últimas temporadas.

Con el acuerdo ya cerrado entre el club y el técnico esloveno —que también figuraba entre los nombres valorados para ocupar el banquillo del Barça Basket tras la salida de Xavi Pascual—, solo resta el anuncio oficial de su incorporación. A partir de ese momento, La Laguna Tenerife acelerará la planificación de la temporada 2026-27 para Liga Endesa, con decisiones clave en materia de renovaciones, salidas y posibles incorporaciones para configurar el nuevo proyecto.

🏀🚨La Laguna Tenerife arranca desde hoy una nueva etapa y será con Jaka Lakovic.



Tras estudiar varios perfiles, finalmente se ha llegado a un acuerdo con el técnico esloveno para que sea el entrenador 🔒.



🤝 con @noeliagomezmira



El interés inicial lo avanzó @aurinegrobasket pic.twitter.com/yM8WcKznXj — Olga Lorente (@OlguitaLorente) June 15, 2026

Verano con bajas importantes

El verano se presenta movido en La Laguna Tenerife. A la salida de Txus Vidorreta y la llegada de Jaka Lakovic se sumarán cambios importantes en la plantilla, con posibles despedidas de nombres de peso como Patty Mills, Bruno Fitipaldo o incluso la retirada de una leyenda del club y del baloncesto europeo como Marcelinho Huertas. En el apartado de continuidades, Giorgi Shermadini seguirá vinculado al equipo hasta 2027, al igual que Jaime Fernández y Tim Abromaitis, que también mantienen contrato en vigor.