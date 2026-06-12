Los playoffs ACB vienen cargados de emoción. Especialmente reseñable fue la eliminación del Real Madrid Baloncesto a manos de La Laguna Tenerife. Los canarios dieron la campanada con una serie excelsa y un Patty Mills pletórico. Ahora, se miden al Barça en una eliminatoria, por el momento, más compleja para ellos, pero con el nivel del australiano disparándose.

El jugador de La Laguna Tenerife alcanza los 100 puntos en unos playoffs ACB

Las primeras actuaciones de Patty Mills en estos playoffs ACB no fueron especialmente destacadas. Su primer duelo contra el Real Madrid Baloncesto dejó 5 puntos en su haber. Sin embargo, a partir de ahí su rendimiento se disparó. 21 y 29 puntos frente al conjunto blanco. Contra el Barça Basket comenzó también discreto en un partido aciago del equipo, con 9 tantos en su primer choque, el Game 2 fue una exhibición antológica.

💥 ¡El @FCBbasket se sigue adelantando en las SEMIFINALES del #PlayoffLigaEndesa colocando el 2⃣-0⃣ ante La Laguna Tenerife @CB1939Canarias!



Próximo partido, el sábado 13 a las 20:00h (hora peninsular) en el Santiago Martín y en directo en @DAZN_ES, @esport3 y en @MovistarPlus,… pic.twitter.com/jAZOMOd92y — Liga Endesa (@ACBCOM) June 11, 2026

La nueva estrella de La Laguna Tenerife anotó un total de 36 puntos en unas semifinales de unos playoffs ACB. La performance no ha pasado inadvertida y el jugador alcanza los 100 puntos anotados en 5 partidos de fase eliminatoria. De por sí ya son guarismos destacados, pero es que además, con la particularidad que han sido frente a los dos gigantes de la Liga Endesa, Barça Basket y Real Madrid.

El secreto de Txus Vidorreta para potenciar a Patty Mills

El talento de Patty Mills podría aflorar en cualquier contexto. Sin embargo, La Laguna Tenerife y la pizarra de Txus Vidorreta es especialmente prolífica para él. Un estilo pausado, con mucho juego media pista y que aúna el dominio del pick and roll y de los sistemas de bloqueos indirectos para tirar. Dos situaciones del juego y con unos pasadores de por medio, que llevan en bolandas al exNBA.

Si a un tirador del nivel de Patty Mills le adjuntas pasadores como Marcelinho Huertas, unos interiores muy inteligentes para bloquear indirecto y las atracciones que genera su juego de pick and roll, salen exhibiciones como la que tuvo frente al Barça Basket. El dominio del tiro a pies quietos contra las ayudas y unos lanzamientos en movimiento con Cale o Punter luchando por pasar las pantallas fueron clave en la performance. También estuvo realmente ávido para atacar el reject (el lado abierto del bloqueo directo) contra la defensa agresiva que le planteó el FC Barcelona en estos playoffs ACB.