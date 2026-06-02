La Laguna Tenerife se mide en los playoffs ACB a todo un Real Madrid Baloncesto. El partido viene marcado por las ausencias en la pintura blanca, pero también por las recientes incorporaciones. Además, el juego interior canario tampoco está en su mejor momento. Sigue habiendo incertidumbre sobre la recuperación de Gio Shermadini.

La Laguna Tenerife tiene claro el plan

Por un lado, existe la duda de qué partido tratará de plantear el Real Madrid Baloncesto. El rendimiento de las variables small ball de la Final Four Euroliga fue realmente bueno. Por otro lado, los fichajes de Mady Sissoko y Omer Yurtseven dibujan otro partido. A pesar de ello, el técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, parece tenerlo claro: “tendremos que utilizar a pequeños jugando como ‘5’“.

El entrenador de La Laguna Tenerife afirmó para los medios de comunicación que ese juego de falsos pívots sería la tónica en ambos equipos. El poco rodaje de los nuevos interiores blancos parece llevar a pensar que su propuesta será esa. Por su parte, Txus Vidorreta parece que aplicará una doctrina similar. También por una mezcla de necesidad y estrategia.

La idea de Txus Vidorreta en estos playoffs ACB: ¿Necesidad o trampa?

Una de las grandes ausencias en La Laguna Tenerife en estos playoffs ACB es posible que sea Gio Shermadini, aunque por el momento su caso está marcado por la incertidumbre. Fran Guerra ha demostrado un gran nivel y ser capaz de mantener la generación en pick and roll intacta sin el georgiano. Sin embargo, con ánimo de dar una rotación de calidad, pero también como variante interesante para frenar a Lyles o Deck al cinco, puede entrar la propuesta de Abromaitis o Doornekamp de center.

İlk yarıda alev aldı: Trey Lyles! 🔥



Lyles’ın 21 sayılık ilk devre performansı 👀 👇 #F4GLORY pic.twitter.com/tsOPkpo4wt — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 24, 2026

Si hay algo que caracteriza a La Laguna Tenerife a nivel ofensivo es la generación en pick and roll, pero también los sistemas de indirectos para tiradores. En quintetos en los que el juego de bloqueo directo con cuatros convertidos al cinco no aporte tantas ventajas, Patty Mills puede ser crucial. Txus Vidorreta siempre ha sacado partido a sus tiradores, como Salin o Kramer. Sin embargo, el australiano es otro nivel. Un jugador veterano que sabe lo que son los grandes partidos y en un buen contexto podría decantar la balanza en estos playoffs ACB.