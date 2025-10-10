La ACB ya ha dado el pistoletazo de salida y, como era de esperar, se apasiona interesante de principio a fin, con proyectos ambiciosos que buscarán cumplir los objetivos marcados por las directivas. MoraBanc Andorra y La Laguna Tenerife son equipos consolidados en la categoría, que se enfrentarán este próximo fin de semana y que tienen cuentas pendientes entre ellos, con estadísticas negativas que querrán romper.

La Laguna Tenerife quiere aumentar su buen dato contra Andorra en ACB

La Laguna Tenerife afronta este sábado su tercer compromiso en apenas siete días, tras haber debutado con victoria en ACB ante el BAXI Manresa (104-93) y en la Basketball Champions League contra Trapani Shark (78-84). El equipo dirigido por Txus Vidorreta, que llega tras una semana muy exigente con largos desplazamientos a Sicilia y Andorra, buscará aumenta una brillante racha contra los andorranos.

En cuanto a los enfrentamientos entre ambos equipos, el conjunto aurinegro acumula un largo periodo sin derrotas ligueras ante el MoraBanc Andorra. El último tropiezo en ACB se remonta a marzo de 2018 (69-78), siete años, y aunque desde entonces ha ganado todos los enfrentamientos en Tenerife y en el Principado, los números también muestran que ha sufrido tropiezos en otros torneos, como en la Copa del Rey 2020 (85-87), donde los andorranos superaron a los tinerfeños.

La ACB vibrará con un partido entre MoraBanc Andorra y La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife llega a este encuentro con algunas dudas en su plantilla y varias bajas que podrían afectar su rendimiento. Wesley Van Beck arrastra molestias en la zona lumbar, y el equipo se enfrenta al desafío de mantener su nivel en un partido que se prevé exigente y físico, tras una semana intensa de desplazamientos y esfuerzos fuera de casa.

Por su parte, el MoraBanc Andorra afronta el partido tras una semana centrada en la preparación del encuentro, con la recuperación de Stan Okoye como buena noticia para reforzar su perímetro. El equipo ha incorporado varias caras nuevas, especialmente en la pintura, que aportan fuerza y atletismo, y mantiene a su núcleo de manejadores.

¿Cuándo y dónde ver el MoraBanc Andorra vs La Laguna Tenerife de ACB?

El duelo entre MoraBanc Andorra y La Laguna Tenerife, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa, se disputará este sábado 11 de octubre a las 19:00 horas (horario peninsular) en el Poliesportiu d’Andorra, en Andorra la Vella. Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de DAZN, plataforma que contiene los derechos de la competición.