La Laguna Tenerife venía de regalar una auténtica exhibición frente a todo un Real Madrid Baloncesto. La eliminación del gran favorito al título ha contrastado con la solvencia del Barça Basket para imponerse en el primer partido de playoffs ACB a los canarios. El tan alabado plan tuvo otro desenlace.

La Laguna Tenerife planteó un partido, pero Xavi Pascual estaba esperando

Una de las claves para que La Laguna Tenerife tumbara al Real Madrid Baloncesto fue tener ciertamente maniatado a Mario Hezonja. El juego en poste bajo del croata es una de las fuentes de puntos más fiables del conjunto madridista. Txus Vidorreta planteó un dos contra uno para evitar que anotase. El Barça Basket también busca mucho esas situaciones, con Shengelia como representante interior, pero también con Will Clyburn y Satoransky que suelen tener ventaja con su par.

El propio Real Madrid Baloncesto supo hacer daño a La Laguna Tenerife en el segundo partido de la serie de playoffsACB que les enfrentaba. Sin embargo, le faltó consistencia pasadora para poder llevarse la serie. El Barça Basket, al menos en el primer encuentro, parece tener más estudiada la situación y la aprovechó para atraer defensas y atacar constantemente en superioridad.

No fue la única prueba de Txus Vidorreta en estos playoffs ACB

El dos contra uno al poste bajo no fue la única estrategia de La Laguna Tenerife para secar una de las formas más usuales del Barça Basket de generar puntos. Los canarios también intentaron situarse en zona y que el pívot del equipo se preparase para ayudar al exterior en apuros. Sin embargo, con muy buenas distribuciones, con Vesely en poste alto y gente amenazando por fuera también desenmarañaron el planteamiento.

La serie de playoffs ACB entre La Laguna Tenerife y el Barça Basket ha comenzado mucho menos igualada de lo que se esperaba. Sin embargo, el propio Real Madrid también pasó por encima de ellos en el encuentro en la isla y aún así sucumbió. Habrá que ver qué cara da el equipo canario en su campo y qué nuevos planteamientos le esperan al conjunto culé.