El Real Madrid Baloncesto se medía a La Laguna Tenerife en su primer partido de playoffs ACB. El duelo, en terreno del campeón de liga regular y contra un equipo peor clasificado, parecía decantado. Sin embargo, los chicos de Txus Vidorreta dieron la campanada.

La pizarra del triple que llevó al Real Madrid Baloncesto a la tumba en el Game 1 de playoffs ACB

La Laguna Tenerife tenía que generar un tiro de tres puntos para ponerse por delante. Muchos en el Real Madrid Baloncesto imaginaron un sistema de bloqueos indirectos para tirar, la gran especialidad del Txus Vidorreta. De hecho, el propio Sergio Scariolo avisaba en el tiempo muerto que cuidado con el flare para tirador (bloqueo indirecto alejándose de balón).

[PLAYBOOK PLAYOFFS ACB]: TENERIFE SLOB ATO



Genial situación de Txus para buscar salida de tirador tras Stagger + 2da acción.



Gran timing de corte + stagger pic.twitter.com/LD3WqoZcpH — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) June 16, 2025

El técnico de La Laguna Tenerife decidió apostar por otro planteamiento y sorprender, y así fue. Txus Vidorreta pintó un sistema muy ‘valenciano’. A través de dos ghost (bloqueos fantasma, fintados) quiso hacer dudar al defensor del Real Madrid Baloncesto que estaba sobre Jaime Fernández. Tras las dos fintas de pantalla y la finta de penetración, el manejador de CB Canarias se hizo el suficiente espacio respecto a Abalde para lanzar y anotar.

Ganaba el Real Madrid por 7 puntos a falta de 39”.



3 triples laguneros: Jaime, Doornekamp y Jaime a falta de 4.4 segundos.



Hezonja gestionó mal la última bola.



El jueves, un me quedo o me voy para el Madrid en el Santiago Martín.

pic.twitter.com/IzAHAREweJ — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) June 2, 2026

Una última defensa ‘anti Mario Hezonja’

Al margen de la jugada final, La Laguna Tenerife supo contener a la gran estrella del Real Madrid Baloncesto. El juego de Mario Hezonja venía cogiendo velocidad de crucero para los playoffs ACB. Sin embargo, Txus Vidorreta demostró tener muy estudiado al croata. Dos contra uno constantes sobre sus acciones al poste bajo y una defensa muy alta para evitar sus tiros fuera de rango, hicieron que su partido no fuera especialmente bueno. La jugada final fue el colofón.

A ver



Que hemos jugado mal y toca ganar en Tenerife



Pero este amago de pitar falta en la jugada final qué fue?



Es que te tienes que reir pic.twitter.com/jBiauDYGv6 — David Manzano (@dmanzano1971) June 2, 2026

La Laguna Tenerife puso el 1-0 en los playoffs ACB gracias a una apuesta arriesgada de Txus Vidorreta. El técnico planteó un dos contra uno sobre Mario Hezonja con balón y tiempo por delante. Facu Campazzo estaba totalmente solo, pero había factores contextuales y emocionales que inducían a pensar que no habría pase por parte de toda una superestrella del Real Madrid Baloncesto.

Mario Hezonja, ya de por sí, no es un jugador con tendencia a pasar. Además, el tiempo apremiaba y su compañero estaba en su sector izquierdo, el menos dominante. Por último, la estrella del Real Madrid Baloncesto venía de quedarse sin tirar en aquella última jugada de Feliz en Euroliga, estando solo en el extrapass. En esta ocasión, lanzó encerrado en el dos contra uno y los blancos sucumbieron en el Game 1 de los playoffs ACB.