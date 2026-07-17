El “Efecto Mariposa” de Kosner Baskonia: Luwawu-Cabarrot OUT, Chris Duarte IN

El mercado de fichajes no descansa, y cuando parece que un movimiento es un secreto a voces, la onda expansiva provoca un terremoto en otra parte de la geografía baloncestística. Kosner Baskonia ha sido el gran protagonista de una de las mañanas más frenéticas del verano, escenificando a la perfección el efecto acción-reacción. Con apenas unos minutos de diferencia, se ha confirmado lo que todos sabían: Timothé Luwawu-Cabarrot pone rumbo al Real Madrid, y esto ha activado un movimiento de la directiva azulgrana como réplica inmediata: el bombazo del fichaje de Chris Duarte.

El secreto a voces: Timothé Luwawu-Cabarrot ya es del Real Madrid

El anuncio oficial del Real Madrid de Baloncesto no ha sido una sorpresa. El interés y el acuerdo con el alero francés era un secreto a voces que venía cocinándose desde hacía semanas. El club blanco ha hecho oficial el comunicado donde ata a Luwawu-Cabarrot para las próximas dos temporadas, es decir, hasta el término de la campaña 2027-2028.

El internacional francés cambia el Fernando Buesa Arena por el Movistar Arena aportando físico, experiencia en la élite europea y polivalencia exterior al esquema de Pedro Martínez. Su marcha dejaba un hueco importante en la rotación exterior del proyecto de Vitoria, pero la dirección deportiva vasca ya tenía perfectamente calculada la respuesta.

La réplica: Chris Duarte, pólvora NBA para Kosner Baskonia

Si la salida de “TLC” era la crónica de una muerte anunciada, la reacción de Kosner Baskonia ha sido un auténtico golpe de efecto que ha descolocado el mercado. Prácticamente en paralelo a la oficialidad madridista, el club azulgrana anunciaba la incorporación de Chris Duarte para las próximas dos temporadas.

El exterior dominicano (nacido en 1997, 29 años) llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Unicaja Málaga. Un movimiento de perfil alto y de impacto inmediato para la Liga Endesa. Duarte cuenta a sus espaldas con una dilatada trayectoria norteamericana sumando más de 150 partidos en la NBA tras dar el salto desde los Oregon Ducks de la NCAA en la temporada 2021-22. Tras vestir las camisetas de Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls, el pasado año aterrizó en el baloncesto europeo con el conjunto malagueño.

Los números de Chris Duarte que ilusionan en Vitoria:

Liga Endesa: 11.4 puntos y 2.9 asistencias por encuentro.

11.4 puntos y 2.9 asistencias por encuentro. Basketball Champions League (BCL): 9.5 puntos y 1.9 asistencias.

9.5 puntos y 1.9 asistencias. Selección de República Dominicana: Viene de exhibir su mejor nivel anotador firmando 29 puntos y 12 rebotes en las ventanas clasificatorias para el Mundial ante potencias como Estados Unidos y Nicaragua.

Acción-Reacción: ¿Cómo encaja Duarte en el nuevo Baskonia?

La salida de Luwawu-Cabarrot obligaba a Baskonia a buscar un perfil exterior con capacidad física y puntos en las manos. La llegada de Chris Duarte no solo cubre esa vacante, sino que añade un perfil con un instinto anotador vertical y con la potencia necesaria para competir al máximo nivel físico tanto en la ACB como en las exigencias del calendario de la Euroliga.

El dominicano destaca por su verticalidad, velocidad en transición y un físico privilegiado para la posición de ‘2’ y de ‘3’. El movimiento demuestra que en el mercado moderno del baloncesto, perder a una estrella ya no significa debilitarse, sino activar el “efecto mariposa” para reconfigurar la plantilla con piezas de igual o mayor calibre. El verano avanza, pero los despachos de Vitoria acaban de firmar una de las jugadas maestras de este mercado estival. ¡Ongi etorri, Chris Duarte! ¡Au revoir Thimothé!