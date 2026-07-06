Giro total en el Real Madrid: se esfuma Bonga y aparece un fichaje casi hecho desde Baskonia

Las negociaciones ya están en marcha y todo apunta a un principio de entendimiento entre Real Madrid y Baskonia para incorporar a un alero de primer nivel al proyecto blanco. El movimiento se aceleró después de que la opción de Isaac Bonga se enfriara definitivamente, tras el acuerdo del alemán con Panathinaikos. Reacción inmediata del conjunto madridista, que no ha tardado en mover ficha con una operación de peso de cara a la temporada 2026-27.

Principio de acuerdo por Luwawu-Cabarrot

Descartada la vía de Isaac Bonga, los despachos del Real Madrid, liderados por Juan Carlos Sánchez, activaron el plan B y abrieron conversaciones con Baskonia para abordar el fichaje de Timothé Luwawu-Cabarrot, uno de los nombres más destacados del conjunto vitoriano en las últimas temporadas.

Real Madrid y Baskonia avanzan en un acuerdo por el que el conjunto azulgrana recibiría una compensación económica a cambio de no ejercer su derecho de tanteo sobre Timothé Luwawu-Cabarrot e igualar así la oferta presentada por el club blanco. El alero francés, de 31 años, viene de firmar una gran temporada en la Liga Endesa, donde acabó como máximo anotador con 18,1 puntos por partido, por delante de David DeJulius y Mario Hezonja.

Internacional con Francia y nacido en Cannes, Luwawu-Cabarrot fue elegido en el puesto 24 del Draft de la NBA de 2016 y acumuló seis temporadas en la liga estadounidense, con pasos por Philadelphia 76ers, OKC, Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks. Sin embargo, ha sido en Baskonia donde ha encontrado su mejor encaje, brillando especialmente dentro del sistema de Galbiati con la versión más sólida de su carrera. Salvo giro de última hora, todo apunta a que la operación se oficializará en las próximas horas y el alero francés se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid.

Pretendido por el Barça Basket

El nombre de Timothé Luwawu-Cabarrot llevaba semanas circulando con fuerza en el mercado de la Euroliga. Clubes como Fenerbahce, Anadolu Efes, Partizan o ASVEL —este último con la propuesta económicamente más potente— habían sondeado su fichaje, conscientes de la temporada firmada por el alero francés. Pese a ello, el Barça Basket lo tenía señalado como una prioridad absoluta y lo consideraba una pieza clave sobre la que construir su nuevo proyecto.

Sin Isaac Bonga ni tampoco Timothé Luwawu-Cabarrot, el Barça Basket se ve obligado a reordenar su hoja de ruta. El club azulgrana debe resolver primero quién asumirá oficialmente el banquillo del primer equipo y aclarar si finalmente será Xevi Pujol quien tome las riendas de la dirección deportiva. A partir de ahí, llegará el momento de empezar a anunciar los primeros refuerzos, con los nombres de Moses Wright y Josh Nebo cerrados en la agenda blaugrana.