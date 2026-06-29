¿Juancho en el Real Madrid? El encaje perfecto

El Real Madrid Baloncesto está activo en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla. Los madridistas no han tenido un año especialmente exitoso y ya planean cambios. Los primeros cambios han venido en una secretaría técnica que vive tiempos convulsos. En este sentido, han irrumpido muchos nombres, entre ellos, Juancho Hernangómez.

El Real Madrid Baloncesto necesita un ‘cuatro’, pero uno muy específico

Desde luego que la posición de ala-pívot en el Real Madrid Baloncesto ha estado bien cubierta este curso. Trey Lyles y un reconvertido Mario Hezonja han sido las grandes referencias en esas labores, escudados por Okeke y Deck. Sin duda, son dos piezas del máximo nivel. Sin embargo, su encaje juntas no ha sido del todo orgánico. El americano, además, ya ha dicho adiós. Por ello, un jugador de la tipología de Juancho Hernangómez puede suponer una mejora importante.

Trey Lyles y Mario Hezonja han sido vasos comunicantes este año. En contadas ocasiones ambos han podido brillar en el mismo encuentro. Dos generadores excelsos al poste bajo y con un fade away prodigioso. Además, dos piezas con una mano y un uno contra uno close-out (con el defensor en recuperación) excelente. Por ello, ha sido complejo encajarlos a los dos. Además, en ambos casos, tenían ciertas dificultades para repetir esfuerzos y proteger el lado débil en defensa. Juancho Hernangómez es justamente lo opuesto. Ya otros nombres que han estado presentes en la información del Real Madrid Baloncesto tenían características muy diferentes.

Juancho Hernangómez, un ‘killer’ del lado débil

El Real Madrid Baloncesto ha funcionado muy bien con ese estilo de treses y cuatros que pueden ocupar las posiciones de alero y ala-pívot indistintamente. En este sentido, Juancho Hernangómez se aclimataría a la perfección a este entramado. Además, hay muchos más motivos para pensar que podría sumar notablemente. El jugador español es especialmente dañino para el rival sin el balón. Un jugador con un timing de corte excelente y que está más cómodo en el tiro a pies quietos. Sin duda un perfil que podría cuajar mucho mejor con Mario Hezonja.

A pesar de los clichés que de vez en cuando se repiten en redes, Juancho Hernangómez es un perfil a nivel defensivo bastante interesante. Si bien no es un especialista sobre balón, es una pieza clave en lado débil, en entendimiento de ayudas y cierre de rebote. Su llegada supondría un salto en ese sentido frente a un Trey Lyles con serias dificultades en estas labores. Además, el integrante de Panathinaikos es un trabajador incansable del rebote ofensivo.