La pregunta que recorre al Real Madrid Baloncesto: ¿Dónde debe invertir su dinero?

El Real Madrid Baloncesto quiere darle un impulso a una plantilla que ha rendido por debajo de lo esperado. El mercado de fichajes del conjunto está especialmente tranquilo. Sin embargo, puntales del equipo como Trey Lyles ya han dicho adiós y aún tienen carencias en el roster que subsanar.

El Real Madrid Baloncesto quiere pescar en el Valencia Basket, pero hay dudas

Valencia Basket ha cuajado un curso excepcional. De su plantilla apunta a salir varias de sus estrellas. En este sentido, Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key… parecen tener las maletas hechas para poner rumbo a conjuntos como Olympiacos, Panathinaikos o Fenerbahce. El Real Madrid Baloncesto también pretende pescar en este caladero y ha puesto su mirada sobre Jaime Pradilla.

Las informaciones que emergen apuntan a que el Real Madrid Baloncesto quiere a Jaime Pradilla y, además, parece que están dispuestos a pagar la cláusula. La pelota está en el tejado del ala-pívot maño, ya que el conjunto blanco no dudará en abonar el millón y medio que le libera. En un roster como el valenciano con varias estrellas que podrían salir por precios similares, muchos se cuestionan si la entidad madridista tiene que poner sus huevos en ese cesto.

¿Qué necesita Sergio Scariolo?

La cláusula de salida de Jean Montero ha sido tema de debate en el Valencia Basket, pero también en el Real Madrid Baloncesto. Los blancos necesitan reforzar varias posiciones este verano y muchos ya han comentado en redes sociales que el desembolso por un perfil como Jaime Pradilla con el dominicano saliendo prácticamente por un tercio del buy-out del español, no atiende a un sentido lógico de proceder.

🧐 Con todos los respetos, me cuesta entender que, puestos a romper el cerdito en un jugador de Valencia, sea por Pradilla y no por Jean Montero



💰 Mi opinión sobre el posible fichaje del maño por el Madrid está muy supeditada al precio. Jugador interesante, cupo nacional y buen… pic.twitter.com/qMhtnqklC3 — Víctor Colmenarejo (@karusito83) June 26, 2026

Al margen del nivel de las piezas que incorpore el Real Madrid Baloncesto, hay un tema de perfiles. Parece que el foco de la dirección deportiva está en un ala-pívot, con Jaime Pradilla y Juancho Hernangómez en el candelero, y un manejador de la máxima élite. Este anhelo de Sergio Scariolo lleva tiempo presente dentro del conjunto.