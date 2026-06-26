Fuga de talento en Valencia Basket: Panathinaikos entra en escena y Zeljko se lleva a otro estandarte

El Valencia Basket parece que tendrá un mercado de fichajes verdaderamente complejo. Los taronjas conformaron un plantel temible con piezas como Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key… Su presencia en una Final Four Euroliga y la consecución del título de Liga Endesa no parece haber pasado inadvertido y varios transatlánticos ya se han lanzado a pescar en aguas valencianas.

Otro adiós más en el mercado de fichajes de Valencia Basket

Varios de los movimientos de salida en el mercado de fichajes del Valencia Basket no son oficiales aún. Sin embargo, son muchos los baluartes del equipo que parecen tener pie y medio fuera de la entidad. Varios combinados con músculo económico detrás se han lanzado a por piezas de los taronjas. Braxton Key a Fenerbahce o Jean Montero a Olympiacos han sido temas de conversación estos días. Ahora, Brancou Badio.

💣✅Braxton Key to Fenerbahçe Beko is a done deal, per sources.



2-year contract

$1.1 per year



He is set to leave Valencia and sign with the Turkish power house, as anticipated by @Urbodo. #EuroLeague #Valencia #Fenerbahçe pic.twitter.com/RBy24nsFpP — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 25, 2026

Brancou Badio ha sido una de las piezas más relevantes en los éxitos del cuadro taronja. Sin tantos focos como Jean Montero ha tirado la puerta abajo convirtiéndose en un factor X para Pedro Martínez. No extraña por tanto el interés de uno de los gigantes de Grecia. Sin embargo, la operación parece haber pasado a ser más que una simple querencia. Según ha informado el experto en mercado de fichajes Euroliga, Andrea Calzoni, Panathinaikos habría abonado la cláusula de rescisión del escolta y el jugador estaría cerca de firmar el contrato.

Brancou Badio, un jugador hecho para Zeljko

Desde la llegada de Brancou Badio a Valencia Basket en un mercado de fichajes procedente de Manresa, su progresión ha sido imparable. Su valentía y verticalidad ha encajado a las mil maravillas con la idiosincrasia de Pedro Martínez. Su adiós significa la pérdida de un jugador muy relevante ofensivamente, pero también de un perfil dominante en ambos lados de la pista. Una delicia para un técnico como Zeljko Obradovic.

💣✅Brancou Badio is set to sign a contract with Panathinaikos, sources told me an @webEncestando



Panathinaikos pays a buyout of €1.5M to Valencia Basket for Badio.



Contact details:

3-year deal

€5M total#EuroLeague #Panathinaikos #Valencia pic.twitter.com/vmH0CtCA4e — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 26, 2026

Valencia Basket dirá adiós a varios puntales en el mercado de fichajes. Eso sí, habrá que ver el dinero que parece que ingresará en cláusulas. Brancou Badio aterrizará en uno de los equipos con más inversión y que, además, viene de sumar al que para muchos es el mejor entrenador de la historia de la Euroliga. El carácter de Zeljko Obradovic es de sobra conocido y su exigencia también. El escolta es un tipo de jugador muy completo en ataque y defensa y muy potente desde lo físico. Sin duda, una tipología que podría dar un paso más al frente con la leyenda de los banquillos.