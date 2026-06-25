Juan Roig manda un mensaje de cara al mercado de fichajes y anuncia salida dura en Valencia Basket

El Valencia Basket cerró una temporada histórica conquistando el título de la Liga ACB conta el Barça Basket, culminando un curso brillante que confirma el crecimiento del proyecto taronja tanto a nivel nacional como europeo, donde llegaron a las semifinales de la Final Four de la Euroliga. Sin embargo, tras el éxito deportivo, el club se adentra ahora en un verano clave en los despachos, con decisiones importantes por tomar y movimientos que marcarán el rumbo del equipo de cara al futuro.

Juan Roig se despide de Jean Montero del Valencia Basket

Al acabar el partido y durante la celebración del título de la ACB, Juan Roig quiso despedirse de Jean Montero tras una temporada histórica para el Valencia Basket y el dominicano. El mecenas del club valenciano no dudó en elogiar al base taronja, destacando su nivel en la final contra el Barça Basket: “Es un crack y lo ha hecho fenomenal, estamos muy orgullosos de él”.

JUAN ROIG REPARTE ABRAZOS A SUS CHAVALES 🧡



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Juan Roig dejó entrever la salida de Jean Montero del Valencia Basket, pero con un mensaje lleno de cariño y puertas abiertas para el futuro: “Donde vaya, siempre será bienvenido”. Una despedida elegante que refleja tanto la importancia del jugador como el vínculo que deja en el club, marcando el final de una etapa brillante con la camiseta taronja.

Los motivos de Valencia Basket para no ‘romper el modelo’ con Jean Montero

La realidad es que Jean Montero no renovará con el Valencia Basket pese al esfuerzo del club por retenerle, que incluso le presentó hace un mes una oferta de mejora salarial. Sin embargo, la fuerte competencia de equipos de Euroliga, capaces de ofrecer contratos más elevados, ha pesado en la decisión del dominicano. Además, desde el club taronja han dejado clara su postura de no romper su estructura económica para retener a jugadores, tal y como explicó Juan Roig: “Con los pies en la tierra y sin volvernos locos. Hay que continuar con nuestro modelo de club”.

En este contexto, todo apunta a que el futuro de Jean Montero estará en el Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga y uno de los proyectos más ambiciosos del continente. El conjunto griego ha apostado fuerte por el base, tanto a nivel económico como deportivo, ofreciéndole la oportunidad de competir por títulos al máximo nivel de forma inmediata. Aun así, la NBA no se puede descartar, ya que es el gran sueño del dominicano.

Números de Jean Montero con Valencia Basket en playoffs ACB