La NCAA también pesca a un joven talento de la cantera de Valencia Basket

El mercado de jóvenes talentos continúa generando movimientos importantes en el baloncesto europeo. Cada vez son más los jugadores formados en las canteras de clubes ACB que buscan nuevas vías de crecimiento lejos de España, con la NCAA estadounidense como una de las grandes alternativas para continuar su progresión y ganar protagonismo antes de dar el salto profesional. Valencia Basket ha sido el último equipo afectado por esta situación ya muy recurrente en el viejo continente.

Jorge Carot deja Valencia Basket y pone rumbo a la NCAA

Jorge Carot, una de las grandes promesas formadas en la cantera de Valencia Basket, pondrá rumbo a Estados Unidos para continuar su desarrollo en la NCAA con los Pacific Tigers. El jugador interior valenciano, de 20 años, abandona temporalmente la disciplina taronja después de crecer desde las categorías inferiores de L’Alqueria del Basket y mantener contrato con el club hasta 2029, aunque Valencia Basket seguirá conservando sus derechos de futuro.

Formado en Valencia Basket desde 2018, Carot ha sido internacional con España en categorías inferiores y ha destacado en diferentes torneos nacionales de cantera, además de participar en competiciones como el Adidas Next Generation Tournament. Su progresión le permitió debutar con el primer equipo en la EuroCup en 2021, dando un paso más dentro de su evolución como jugador.

La salida de Jorge Carot de Valencia Basket abre de nuevo el debate

La marcha de Jorge Carot a la NCAA vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes retos que afronta el baloncesto europeo: la salida de jóvenes talentos hacia Estados Unidos antes de consolidarse en sus clubes de formación. En los últimos años, más de una treintena de jugadores españoles han dado el salto al baloncesto universitario estadounidense, atraídos por un modelo que ofrece becas académicas, grandes instalaciones, mayor exposición internacional y nuevas oportunidades de crecimiento.

Este fenómeno afecta especialmente a las canteras de los grandes clubes, que ven cómo jugadores formados durante años pueden cambiar Europa por la NCAA. Casos como el de Carot, que llegó a Valencia Basket con 12 años, o los de otras promesas europeas como Nikola Kusturica o Joaquim Boumtje-Boumtje, reflejan una tendencia cada vez más habitual. Además, los contratos NIL, que permiten a los jugadores universitarios estadounidenses obtener ingresos por sus derechos de imagen, han incrementado el atractivo de una competición que compite directamente con Europa por captar a los mejores talentos jóvenes.

Números de Jorge Carot en la Liga U 22