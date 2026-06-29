La persona de más confianza de Juan Roig asciende en la estructura Valencia Basket y este será su nuevo rol

El movimiento interno que ha llevado a cabo Valencia Basket se produce tras una reorganización interna en el ecosistema empresarial vinculado a Juan Roig, que ha provocado cambios en la estructura directiva y la entrada de nuevos perfiles en la toma de decisiones. En este contexto, Enric Carbonell amplía su relevancia dentro del proyecto global, manteniendo al mismo tiempo su vinculación directa con la gestión del club taronja.

Nuevo nombramiento para Enric Carbonell en Valencia Basket

Enric Carbonell amplía su peso dentro del ecosistema empresarial y deportivo vinculado a Juan Roig tras su reciente nombramiento como director general y miembro del comité de dirección de Mercadona. El ejecutivo valenciano, que seguirá al frente del día a día de Valencia Basket, asume ahora también un rol clave en la coordinación del llamado Proyecto Legado, lo que implica supervisar tanto la vertiente deportiva como los ámbitos de ocio y cultura ligados al Roig Arena.

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Cas 👉 Enric Carbonell, nuevo Director General y MCD de Mercadonahttps://t.co/EscegNhM54



Val 👉 Enric Carbonell, nou Director General i MCD de Mercadonahttps://t.co/RcH1k9o8KJ



Eng 👉 Enric Carbonell appointed General Manager and Member of Mercadona's Executive Committee… pic.twitter.com/Q0zRLpyfo2 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 29, 2026

Además de mantener su responsabilidad como CEO del club taronja, Enric Carbonell pasa a liderar directamente la gestión del Roig Arena y la Fundación Trinidad Alfonso, dos piezas estratégicas dentro del proyecto global. Su ascenso llega tras varios años de crecimiento sostenido en Valencia Basket, tanto a nivel deportivo como estructural, y después de una reconfiguración interna en Mercadona que le sitúa como uno de los perfiles de confianza de Juan Roig.

Las razones del ascenso de Enric Carbonell en Valencia Basket

Este movimiento responde a una reorganización interna dentro de Mercadona tras la salida de Héctor Hernández del comité de dirección, lo que ha propiciado la entrada de nuevos perfiles en la cúpula ejecutiva. En este nuevo escenario, Enric Carbonell asume parte de esas funciones y se incorpora al núcleo de toma de decisiones de la compañía. Paralelamente, se mantiene la estructura en otras áreas clave, con Víctor Sendra al frente de la Fundación Trinidad Alfonso y Juan Miguel Gómez en el Roig Arena, garantizando continuidad en la gestión.

Su nombramiento llega en un momento especialmente positivo para Valencia Basket, tras una etapa marcada por los éxitos deportivos. Bajo su gestión, el primer equipo masculino ha conquistado una Liga Endesa y una Supercopa, además de dar un paso adelante en Europa con presencia en la Final Four, mientras que el equipo femenino ha firmado un ciclo dominante con cuatro Ligas, dos Copas de la Reina y dos Supercopas. Todo ello, unido al crecimiento estructural del club y su consolidación en el Roig Arena, refuerza la figura de Carbonell en este nuevo salto profesional.

Títulos conseguidos por Enric Carbonell desde su fichaje por Venecia Basket

Primer equipo masculino:

Liga Endesa

Supercopa Endesa

Clasificación para Final Four de Euroliga

Primer equipo femenino: