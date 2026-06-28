El adiós de este cupo en Valencia Basket y que se debate entre un fichaje en NCAA o ACB 

El mercado de la ACB se presenta como un escenario clave para el Valencia Basket, que afronta un verano de decisiones importantes de cara a la próxima temporada. Con varios movimientos ya en marcha, sobrwe todo en el apartado de salidas, y otros todavía por definir, el club taronja se prepara para un año de cambios significativos en su plantilla, confirmando la salida de un cupo con poco protagonismo en la plantilla.

Isaac Nogués también abandonará Valencia Basket

Isaac Nogués no continuará en Valencia Basket la próxima temporada al no ejecutar su segundo año de contrato, sumándose a la lista de salidas tras un curso histórico para el club. El escolta catalán se despide después de una campaña en la que ha tenido un papel muy limitado, participando en 19 partidos de Liga Endesa con una media cercana a los 3 minutos por encuentro, además de aparecer en 13 partidos de Euroliga.

Pese a la falta de protagonismo, Isaac Nogués ha formado parte de un equipo campeón y sigue siendo un perfil con proyección, especialmente por su capacidad defensiva. Ahora busca un destino donde disponer de más minutos y continuar su desarrollo, en un verano de importantes cambios dentro de la plantilla taronja.

Los dos caminos de Isaac Nogués: NCAA o ACB

Isaac Nogués encara un mercado clave en su carrera con dos posibles caminos sobre la mesa: continuar en un equipo ACB o abrir una etapa en el baloncesto universitario estadounidense. El escolta, todavía en edad NCAA, cuenta con opciones para regresar a Estados Unidos, tal y como ha desvelado el periodista Jon Chepkevich, una vía que varios jugadores europeos están explorando para ganar protagonismo y minutos de desarrollo.

A su vez, su condición de jugador de cupo en ACB añade un valor extra en el mercado, ya que encaja en la planificación de cualquier plantilla por su formación nacional. Ese detalle podría facilitarle la continuidad en España si encuentra un proyecto que le garantice mayor protagonismo tras una temporada con participación limitada en Valencia Basket.

Carta de despedida de Isaac Nogués en Valencia Basket

“Feliz de terminar mi etapa en Valencia formando parte de una plantilla y de una temporada histórica para el club, feliz por mis compañeros y feliz por la afición. Gracias a la gente de Valencia por el cariño, difícil de explicar con palabras lo agradecido que estoy en una temporada complicada a nivel personal. Gracias al club y a todo lo que forma parte de él por la confianza y la ayuda diaria. Y gracias a mis compañeros por hacerlo tan fácil, ser grandes personas y regalarme estas experiencias.”