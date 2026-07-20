Canterano de Valencia Basket celebra su fichaje NCAA destruyendo a España y final Eurobasket 

El EuroBasket U20 volvió a reunir a algunas de las mayores promesas del baloncesto europeo, sirviendo como escaparate para numerosos jugadores antes de dar el salto a ligas profesionales o al baloncesto universitario estadounidense. Cada vez son más los talentos que utilizan este torneo como trampolín hacia la NCAA, como el caso de un canterano de Valencia Basket que ha sido el verdugo para la selección española.

Nikola Dzepina amarga a España en el EuroBasket U20

El canterano del Valencia Basket Nikola Dzepina fue uno de los grandes protagonistas de la segunda semifinal del EuroBasket U20 al liderar el triunfo de Serbia sobre España por 72-65. El base serbio firmó una actuación muy completa con 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 22 de valoración, siendo decisivo para guiar a su selección hacia la gran final del campeonato.

Dzepina, que este verano emprendió su etapa en la NCAA tras dejar la disciplina taronja, completó un sobresaliente torneo con una media de 14,5 puntos por partido. En el conjunto español, Jorge Carot, también canterano del Valencia Basket, fue el jugador más destacado con 10 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia.

Nikola Dzepina, un EuroBasket U20 excelente antes de la NCAA

Tras cerrar su etapa en la cantera del Valencia Basket, Nikola Dzepina puso rumbo a Estados Unidos para continuar su formación en la NCAA, donde competirá con los Washington Huskies. El base serbio decidió dar el salto al baloncesto universitario norteamericano apenas unos meses después de su incorporación al conjunto taronja, apostando por un nuevo escenario para acelerar su desarrollo deportivo.

Pese a no poder conquistar el título continental, Dzepina completó un brillante EuroBasket U20. Serbia cayó en la final frente a la anfitriona Eslovenia (84-65), pero el exjugador del Valencia Basket fue reconocido por su gran campeonato al ser incluido en el Mejor Quinteto del Torneo.