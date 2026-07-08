¿Adiós de Joel Parra al Barça Basket? Dos posibles destinos agitan el mercado Euroliga

En una offseason todo puede pasar y nada está escrito, pero la del Barça Basket está siendo especialmente atípica. El club azulgrana se adentra ya en pleno mes de julio sin haber cerrado aún la llegada de un entrenador tras la salida de Xavi Pascual y, por ahora, con Xevi Pujol y Mario Fernández al frente de la planificación de la plantilla.

Dos equipos Euroliga se interesan por Joel Parra

El balance del verano deja, por ahora, más salidas que certezas en el Barça Basket. Y entre todas las incógnitas que rodean al proyecto azulgrana, una de las más llamativas es la de Joel Parra, cuyo futuro ha dejado de estar asegurado.

Según ha informado Encestando, el alero internacional español, que parecía una pieza fija en la plantilla azulgrana de cara a la temporada 2026-27, ya no tiene garantizada su continuidad. En este escenario de interrogantes, Valencia Basket y Fenerbahce han irrumpido como dos posibles destinos para hacerse con su fichaje.

La posibilidad de que Joel Parra continúe en el Barça Basket pasa, en buena medida, por el pago de su cláusula de rescisión. El alero catalán aterrizó en el Palau en 2023, después de toda una vida en el Joventut de Badalona, en una operación en la que el club azulgrana ya abonó su cláusula a la Penya. Aquel mismo verano, además, también desembolsó un millón de euros para hacerse con Darío Brizuela desde Unicaja.

Ahora, según se apunta, una eventual salida de Parra no alcanzaría el millón de euros, una cifra que podría facilitar el interés de los equipos que siguen de cerca su situación.

Fenerbahce y Valencia Basket buscan un perfil de tres y medio

En el caso de Fenerbahçe, la salida de Tarık Biberovic rumbo a los Dallas Mavericks de la NBA refuerza la idea de que el conjunto turco necesita incorporar un alero, y Joel Parra aparece como uno de los nombres mejor situados en su lista de objetivos, sabiendo que gusta y mucho a Jasikevicius.

Por su parte, Valencia Basket, que ya ha dado un golpe sobre la mesa con la llegada de T.J. Shorts y afronta una nueva etapa con Xavi Albert como técnico, también busca reforzar su cupo de jugadores nacionales. En ese escenario, Joel Parra encaja como un perfil especialmente atractivo por su experiencia, su versatilidad y el conocimiento de la competición.

Juventud y líder en el vestuario

Joel Parra se ha convertido en un fijo en las convocatorias de la selección española. Lo fue con Sergio Scariolo y también lo está siendo ahora con Chus Mateo, que valora en él a un jugador con capacidad para liderar tanto dentro como fuera de la pista y que, además, todavía tiene margen de crecimiento a sus 26 años.

En la que ha sido su tercera temporada en el Barça Basket, el alero ha firmado unos promedios de 8,3 puntos y 4,5 rebotes en la Liga Endesa. En la Euroliga, en cambio, sus números descendieron hasta los 5,6 puntos y 3,4 rebotes en 40 partidos.