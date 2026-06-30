Nuevo rumor para dirigir al Barça Basket: una promesa de los banquillos está en el punto de mira

El banquillo del Barça Basket viene siendo un polvorín desde la salida de la entidad de Saras Jasikevicius. Tras otra temporada en blanco y un adiós inesperado de Xavi Pascual en su momento, comienza de nuevo un verano con casting de entrenadores. Acertar con la apuesta es clave, porque ya son muchas las temporadas sin tocar metal. Son muchos los nombres y, por el momento, sin mucha fuerza, aparece un candidato sorprendente.

El Barça Basket y una apuesta alejada de los veteranos de la Euroliga

Los nombres que han cogido fuerza en los últimos tiempos para el banquillo del Barça Basket, en líneas generales, han sido de grandes pesos pesados de la competición. Zeljko Obradovic, Ergin Ataman, Sfairopoulos… Son auténticas leyendas de la competición. Sin embargo, el nombre de Pedro Calles ha aparecido en redes. Para algunos les será desconocido. No obstante, es uno de los nombres de moda del panorama.

DEUTSCHER MEISTER 💛💙



Wir schlagen den @FCBBasketball im alles entscheidenden fünften Finale inklusive 20-Punkte-Comeback und holen uns die zwölfte Meisterschaft der ALBA-Geschichte. WAS FÜR EIN TEAM – WAS FÜR EINE FINALSERIE! 🔥🤯 pic.twitter.com/280FavFPzy — ALBA BERLIN (@albaberlin) June 21, 2026

En el conocido portal de X ACB Central, se ha informado de un supuesto interés del Barça Basket en Pedro Calles. Por el momento, ningún medio convencional ha dado la noticia. Sin embargo, su reciente éxito y el interés, ya de sobra conocido, de muchos equipos Euroliga en él, lleva a pensar que la idea puede no estar muy desencaminada.

Pedro Calles, un entrenador campeón, de moda y con su propio estilo

La juventud del candidato al banquillo del Barça Basket no define su estilo. Muchos podrían pensar que su corta edad, 43 años, podría enmarcarse en esta vertiente de baloncesto vertical y anárquico que tan en auge está en Europa. Sin embargo, Pedro Calles toma rasgos de ese estilo, pero solo en detalles muy concretos. Su juego tiene características muy propias.

Ha ganado la Bundesliga el ALBA Berlin tras llevarse el 5º ante el Bayern.



Con +3 en el marcador y 20" para defender, los de Pedro Calles confiaron en su defensa y no hicieron falta.



Bayern tuvo dos tiros punteados de Obst, pero no entraron.pic.twitter.com/9V5LsSXb7B — Miguel (@SirDomenech) June 21, 2026

Pedro Calles coge de la ‘nueva escuela’ la agresividad en rebobte ofensivo y la defensa sobre balón incesante y en toda la pista. Sus equipos son muy potentes a nivel defensivo y totalmente expertos en robar para poder correr. Sin embargo, no practican el típico juego a pocos segundos. En las situaciones de no canasta manifiesta, suele elaborar bastante en media pista. Un perfil que no es exactamente ese que muchos esperan para el Barça Basket en esta revolución. Sin embargo, su reciente título de campeón de Alemania con ALBA Berlín es un aval más que interesante.