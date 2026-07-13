¿Quién es Oliver Nkamhoua? El nuevo jugador del Barça Basket que destacó en la NCAA y conquistó Italia

El Barça Basket ya ha activado su reconstrucción. El 12 de julio de 2026 oficializó el primer fichaje para la temporada 2026-27, aunque todavía quedan por resolverse asuntos decisivos como la elección del nuevo entrenador, la incorporación de Xevi Pujol a la dirección deportiva y la llegada de nuevos refuerzos. El primer nombre en sumarse al proyecto es el de Oliver Nkamhoua, que vestirá de azulgrana a sus 26 años.

Cinco años en NCAA y gran curso en Michigan

Oliver ‘Olli’ Nkamhoua ya es nuevo jugador del Barça Basket. El ala-pívot finlandés aterriza en el Palau Blaugrana tras firmar una temporada sobresaliente con la Pallacanestro Varese, donde terminó de explotar como profesional. Sin embargo, antes de consolidarse en la Serie A italiana, el jugador nacido en Helsinki recorrió un largo camino en Estados Unidos. Su formación comenzó en el baloncesto de High School, con etapas en Richard Montgomery y Bishop Walsh School, ambos en Maryland. Fue precisamente en este último centro donde, en 2019, fue distinguido como Jugador del Año, un reconocimiento que confirmó el enorme potencial que ya apuntaba desde su etapa de formación.

Su brillante etapa en el baloncesto de instituto le abrió las puertas de la Universidad de Tennessee, donde defendió los colores de los Volunteers entre 2019 y 2023. Durante esas cuatro temporadas se consolidó como una pieza importante del equipo, dejando actuaciones para el recuerdo, como los 27 puntos que firmó en el March Madness de 2023. Cerró su etapa universitaria en Tennessee con unos promedios de 10,8 puntos, cinco rebotes y dos asistencias por partido.

Para su quinto y último año de elegibilidad en la NCAA, Oliver Nkamhoua optó por cambiar de aires y fichó por los Michigan Wolverines, dirigidos entonces por Juwan Howard, actual asistente de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets. Allí firmó la mejor temporada de su carrera universitaria antes de que una lesión en la muñeca izquierda le obligara a pasar por el quirófano. Hasta ese momento, el ala-pívot finlandés promediaba 14,7 puntos y 7,3 rebotes por encuentro.

Su trayectoria en el baloncesto universitario concluyó con unos números que reflejan su impacto y regularidad. Disputó 138 partidos, 84 de ellos como titular, acumulando 1.117 puntos, 612 rebotes y 183 asistencias, además de registrar 89 tapones y 52 recuperaciones. Un bagaje que le sirvió como carta de presentación antes de dar el salto al baloncesto profesional en Europa.

De Chemnitz a Varese

Sin ser elegido en el Draft de la NBA de 2024, Oliver Nkamhoua dio el salto al baloncesto profesional de la mano de los Niners Chemnitz alemanes. Antes había dejado destellos en la Summer League con los Portland Trail Blazers, disputando dos encuentros y firmando 6,5 puntos de media. Su buen rendimiento en Alemania (10,4 puntos y cinco rebotes por partido) le permitió dar el salto a la Pallacanestro Varese, donde explotó definitivamente. En el conjunto italiano firmó la mejor temporada de su carrera, con unos registros de 16 puntos, 5,5 rebotes y dos asistencias de promedio.