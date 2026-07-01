Todos los interrogantes que sacuden al Barça Basket al inicio de julio

Con el inicio de julio, el Barça Basket afronta el séptimo mes de 2026 rodeado de incógnitas que, por ahora, siguen sin respuesta. La principal pasa por conocer quién ocupará el banquillo azulgrana tras la marcha de Xavi Pascual, una de las pocas certezas que existen actualmente en el club. A esa salida se suman las ya oficiales de Willy Hernangómez, Satoransky, Cale y Norris, mientras el resto de movimientos sigue envuelto en la incertidumbre.

¿Quién sucederá a Xavi Pascual?

El gran favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Barça Basket es Paolo Galbiati. El técnico italiano es la opción que genera un mayor consenso dentro del club para liderar un proyecto obligado a recuperar la competitividad tras tres temporadas sin títulos, un periodo en el que el banquillo azulgrana ha estado ocupado por Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual. Las conversaciones con el Baskonia ya están en marcha y en el Barça confían en que la operación pueda quedar cerrada y hacerse oficial en los próximos días. El plan B que contempla el Barça Basket sería atacar la opción de Pedro Calles.

¿Más cambios en las oficinas del Barça Basket?

Todo apunta a que el Barça Basket volverá a apostar por una dirección deportiva compartida, un tándem, aunque en esta ocasión ya no contará con Juan Carlos Navarro, que asumirá nuevas responsabilidades dentro del FC Barcelona. El club también negocia con el Baskonia la incorporación de Xevi Pujol, llamado a convertirse en una pieza clave en los despachos y a formar tándem con Mario Fernández, cuya continuidad está asegurada. Mientras se resuelve la operación, es precisamente Fernández quien está gestionando todos los frentes abiertos de la sección.

¿Habrá más salidas?

Juani Marcos pondrá rumbo al UCAM Murcia, mientras que el Barça Basket sigue avanzando en la operación salida. En el último día de junio, el club hizo oficiales las marchas de Willy Hernangómez, Tomas Satoransky, Cale y Norris, aunque no serán las únicas bajas del verano.

También se espera que en los próximos días se confirme la salida de Youssoupha Fall, que no continuará tras dos temporadas marcadas por la irregularidad. Además, sigue pendiente de resolverse el futuro de Nico Laprovittola. El base argentino finalizó contrato el 30 de junio y todo apunta a que tampoco seguirá formando parte de la primera plantilla azulgrana.

¿Los fichajes están cerrados?

El capítulo de incorporaciones sigue sin dejar anuncios oficiales, aunque hay cinco operaciones que se dan prácticamente por cerradas y solo están pendientes de confirmación por parte del club. Para reforzar el juego interior llegarán Moses Wright, procedente del Zalgiris, y Josh Nebo, desde el Olimpia Milano, a los que se unirá Olivier Nkamhoua, que aterrizará en el Palau tras su etapa en el Varese.

Los otros dos fichajes que el Barça Basket tiene muy avanzados son el base Justin Robinson, procedente del París Basketball, y el alero Agustín Ubal, que llegará desde el Kid&Us Manresa, con pasado el uruguayo en el Barça Basket.

¿Más movimientos de futuro?

Más allá de esas cinco incorporaciones, el Barça Basket, con Xevi Pujol y Mario Fernández al frente de la planificación deportiva, mantiene varios nombres subrayados en su agenda para completar la plantilla. El gran objetivo sigue siendo Isaac Bonga, aunque su fichaje no será sencillo, ya que el alero alemán también está en el radar de varios equipos de la Euroliga e, incluso, de franquicias de la NBA.

Además, otros perfiles como Umoja Gibson y Chimezie Metu continúan entre las opciones que maneja el club para reforzar la plantilla azulgrana de cara a la temporada 2026-27.

¿Se marchará Óscar Orellana?

Después de toda una vida ligado a los banquillos azulgranas, el técnico podría poner fin a su etapa en el club para emprender una nueva aventura junto a Xavi Pascual e Íñigo Zorzano en el Dubai Basketball. A sus 46 años, acumula más de dos décadas en el Barça, con la única excepción de un breve paréntesis en el que dirigió al Sarrià femenino.

Durante ese tiempo desempeñó diferentes funciones en los equipos de formación hasta que, en 2016, dio el salto al primer equipo como asistente de Georgios Bartzokas. Desde entonces, Orellana ha formado parte del cuerpo técnico de todos los entrenadores que han pasado por el banquillo azulgrana: Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Peñarroya y, por último, Xavi Pascual.

¿Qué sucederá con Nikola Kusturica?

El joven talento serbio está considerado como la gran joya de la cantera del Barça Basket y, dentro del club, se confiaba en que pudiera asumir un papel relevante en la primera plantilla la próxima temporada. Sin embargo, Kusturica ha optado por dar el salto a la NCAA tras proclamarse campeón de la Euroliga júnior y haber contado con oportunidades en varios partidos bajo las órdenes de Xavi Pascual.

Ahora, el escolta serbio afrontará una nueva etapa en el baloncesto universitario estadounidense, con programas de primer nivel como los Tar Heels de North Carolina y los Wildcats de Kentucky entre los principales candidatos para hacerse con su incorporación.

¿Debutará Mohamed Dabone en la 2026-27?

Tras las salidas de varios de los grandes prospects de la cantera, como Kusturica, Boumtje Boumtje y Sayon Keita rumbo a la NCAA, la mayor joya del Barça Basket pasa a ser Mohamed Dabone. El joven interior ha participado en varias sesiones de entrenamiento con el primer equipo durante la pasada temporada, aunque todavía no ha podido debutar oficialmente y el club sigue sin ofrecer detalles sobre el estado de la documentación necesaria para que pueda hacerlo antes de cumplir los 16 años.

Nacido el 21 de octubre de 2011, Mohamed Samsoudine Dabone está llamado a ser una de las grandes apuestas de futuro de la entidad, a la espera de lo que pueda suceder en un futuro con un posible desembarco en NCAA y Draft de la NBA. En el Barça existe la esperanza de que pueda estrenarse con el primer equipo en un futuro cercano y continuar su desarrollo compaginando la Liga Endesa y la Euroliga.