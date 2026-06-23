La final ACB deja listo para sentencia el DUELO MÁS DURO en la pintura entre Valencia y Barça Basket

En el tercer partido de la final ACB, el Valencia Basket dio un golpe sobre la mesa con una victoria de peso ante el Barça Basket por 80-88, imponiendo su ritmo y su energía para colocarse por delante en la serie (2-1). Más allá del resultado, el encuentro volvió a poner el foco en un duelo que está siendo tan vistoso como decisivo: el cara a cara entre Braxton Key y Tornike Shengelia, dos referentes en la pintura cuya batalla se está convirtiendo en uno de los factores clave para entender el rumbo de la eliminatoria, que está a un triunfo de los taronja para conocer al campeón.

Key vs Shengelia: un choque de titanes en la pintura en la final ACB

Uno de los grandes focos de la final ACB está en la batalla directa entre Braxton Key y Tornike Shengelia, dos perfiles muy similares que están elevando el nivel competitivo de la serie. Ambos actúan desde el ‘4’, con capacidad para generar desde el bote, jugar de espaldas y castigar desde media y larga distancia, lo que provoca que compartan emparejamiento durante muchos minutos.

Los números reflejan esa igualdad: Shengelia ha firmado un tercer partido sobresaliente con 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, asumiendo galones ofensivos en el Barça Basket, mientras que Key ha respondido con 12 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia, siendo determinante en el esquema de los de Pedro Martínez. En el global de la serie, ambos mantienen porcentajes altos en tiros de campo y una producción muy similar, confirmando que estamos ante uno de los enfrentamientos individuales más equilibrados de la final.

El motivo de una pareja letal: Braxton Key y Shengelia

El emparejamiento no es casual. Tanto Key como Shengelia son jugadores con gran versatilidad en el juego interior, capaces de adaptarse a diferentes situaciones ofensivas y defensivas. Tanto Xavi Pascual como Pedro Martínez buscan ese cara a cara porque ambos pueden neutralizarse en fuerza y movilidad, pero también porque obligan al rival a tomar decisiones constantes: ayudas, cambios o aclarados.

En cuanto a quién va ganando el duelo, la sensación es de máxima igualdad, aunque con un ligero matiz a favor de Braxton Key. Más allá de los números, su impacto ha estado más ligado a las victorias de Valencia Basket, especialmente en el segundo y tercer partido, donde su energía y acierto han marcado las diferencias. Shengelia, sin embargo, sigue siendo el jugador más constante del conjunto azulgrana, por lo que el desenlace de este pulso individual puede acabar siendo decisivo para el campeón.

Comparación en los playoffs ACB entre Braxton Key y Shengelia

Braxton Key: Puntos: 9,8, rebotes: 6, asistencias: 2,6, tiros de campo: 49,2%, triples: 33,3%, tiros libres: 77,8%, valoración: 14,1

Shengelia: Puntos: 10,6, rebotes: 3,7, asistencias: 1,8, tiros de campo: 53,0%, triples: 13,0%, tiros libres: 78,3%, valoración: 11,5