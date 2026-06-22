¡De Barça Basket a Baskonia! Uno de los fichajes más polémicos se mueve

El Barça Basket es uno de los equipos que más noticias viene dejando en materia de mercado de fichajes. Las informaciones de llegadas copan la prensa deportiva, pero las salidas no son un asunto menor. Jugadores con ascendencia o contratos importantes, como Satoransky, Laprovittola o Willy Hernangómez acostumbran a estar en el disparadero. Baskonia, de por medio.

Adiós en el mercado de fichajes al que fuera piedra angular del proyecto del Barça Basket

Tras la era Jasikevicius, el Barça Basket remodeló su plantel de forma notoria. Una de las grandes apuestas del club fue invertir en cupos de nivel que fueran puntales del equipo. En este sentido, se realizaron grandes desembolsos en buy-outs por Parra y Brizuela, así como un montante salarial importante por Willy Hernangómez. Actualmente el center del FC Barcelona tiene un papel muy residual y Baskonia le tiene echado el ojo desde hace tiempo.

🚨⏳Baskonia is in advanced talks to sign a contract with Willy Hernangomez.



Willy is set to leave FC Barcelona and Baskonia is a serious candidate for a deal, as anticipated by @webEncestando.



He would like to continue his career in Spain.#EuroLeague #Baskonia #Barcelona pic.twitter.com/A9Xez13z4E — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 22, 2026

Acorde a las informaciones del prestigioso insider del mercado de fichajes, Andrea Calzoni, Willy Hernangómez estaría próximo a firmar con Baskonia y abandonar el Barça Basket. El pívot español finalizaba contrato este verano y la renovación no parecía estar sobre la mesa. Según las fuentes del profesional, el que fuera estandarte de la Selección, querría continuar su carrera en España.

¿Puede Willy Hernangómez triunfar en Baskonia?

Willy Hernangómez aterrizó en el Barça Basket con la vitola de jugador franquicia. Después de haber sido el MVP de España en el Eurobasket y de regresar de la NBA, parecía que el movimiento sería trascendental para el cuadro culé. De hecho, es el jugador con el salario más alto de la plantilla, junto con Kevin Punter. Sin embargo, sus lagunas defensivas han ido haciendo mella hasta prácticamente desaparecer de la rotación. Muchos se preguntan dónde está aquel jugador dominante y si en otro contexto podría regresar, en este caso Baskonia.

Uno de los grandes problemas de Willy Hernangómez en el Barça Basket ha sido la falta de capacidad del equipo para enmascarar las dificultades defensivas del interior. El estilo del conjunto azulgrana no ha acabado de favorecer su juego, pero Baskonia podría ser una nueva oportunidad para volver a brillar. La agresividad de los exteriores del cuadro vitoriano y el ritmo que por momentos imponen, pueden favorecer que el otro equipo no consiga encontrar la debilidad del español. Habrá que ver si acaba dando un vuelco a su carrera.