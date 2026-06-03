El 1 de julio de 2023 marcó el regreso de Willy Hernangómez a la Liga Endesa tras disputar 345 partidos en la NBA. El pívot firmó por tres temporadas con el Barça Basket con la vitola de gran referente del nuevo proyecto azulgrana tras las salidas de Jasikevicius y Mirotic. Sin embargo, su etapa en el Palau Blaugrana ha estado marcada por la irregularidad, las dudas sobre su rendimiento y las constantes críticas por la diferencia entre su elevado salario y su aportación en la pista. Ahora, con su contrato llegando a su fin, todo apunta a que continuará en la ACB, ya que un equipo de primer nivel estaría muy cerca de cerrar su incorporación, según avanza Encestando.

Baskonia cerca del fichaje de Willy Hernangómez

La situación de Willy Hernangómez quedó reflejada en los cuartos de final ante UCAM Murcia, donde apenas disputó un minuto de juego. Además, el pívot nunca ha recibido una propuesta de renovación por parte del Barça Basket, una señal clara de que su continuidad no entra en los planes del club. Su etapa como azulgrana, a las órdenes de Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual, ha estado marcada por más sombras que luces, y desde hace semanas ya valora distintas opciones para relanzar su carrera lejos del Palau Blaugrana.

Es en este escenario donde emerge con fuerza la opción de Baskonia. El conjunto vitoriano habría presentado una propuesta a Willy Hernangómez y las negociaciones estarían muy avanzadas, hasta el punto de que el acuerdo podría cerrarse en las próximas fechas. De confirmarse, el internacional español seguiría compitiendo en la Liga Endesa tras poner fin a una etapa de tres temporadas en el Barça Basket.

En el plano estadístico, Willy ha firmado unos números discretos para las expectativas generadas con su fichaje. En Euroliga ha promediado 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 39 partidos, mientras que en la ACB sus registros han mejorado hasta los 8,7 puntos y 4,2 rebotes por encuentro, aunque sin llegar a consolidarse como una pieza determinante dentro de la rotación azulgrana.

La posible llegada de Willy Hernangómez a Baskonia encaja con la planificación deportiva que se está diseñando en Vitoria, donde se esperan movimientos importantes en la pintura del equipo dirigido por Paolo Galbiati. La operación, además, tendría sentido desde el punto de vista económico, ya que el pívot asumiría previsiblemente un contrato inferior al que percibía en el Barça Basket. Aun así, las condiciones fiscales del País Vasco podrían convertir la oferta baskonista en una alternativa muy atractiva para el internacional español, compensando en parte esa reducción salarial.

Objetivo: seguir en Euroliga

Si la operación termina concretándose, Willy Hernangómez encontraría en Baskonia una oportunidad para dar continuidad a su carrera en la élite europea. El pívot madrileño, formado en la cantera del Real Madrid y con experiencia en la NBA defendiendo las camisetas de Knicks, Hornets y Pelicans, cumpliría así dos de sus principales objetivos: seguir compitiendo en la Liga Endesa y mantenerse en la Euroliga. A sus 32 años recién cumplidos, el internacional español considera clave continuar al máximo nivel competitivo en una etapa decisiva de su trayectoria profesional.