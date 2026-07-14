Barça Basket, a un paso de cerrar un fichaje que también perseguía el Real Madrid

Barça Basket y Real Madrid vuelven a coincidir en el mercado. Son varios los objetivos compartidos por ambos clubes durante este verano, especialmente cuando las oportunidades llegan desde la NBA. Hace apenas unos días el conjunto blanco se interesó por la situación del jugador, pero, según informa Encestando, es el Barça Basket quien ha tomado la delantera y tiene muy encarrilado su incorporación para reforzar una línea exterior que, por ahora, sigue pendiente de la llegada de un nuevo entrenador.

Combo exterior tras los fichajes de Nkamhoua y Robinson

Con dos fichajes ya confirmados, el Barça Basket sigue perfilando su plantilla. La incorporación de Moses Wright ha quedado definitivamente descartada, mientras que persisten las dudas sobre el futuro de Josh Nebo y su posible llegada para reforzar el juego interior. En cambio, la operación que parece más avanzada es la de Tyrese Martin, un exterior capaz de alternar las posiciones de escolta y alero, que destaca por su fiabilidad en el lanzamiento de tres puntos y encaja en el perfil que busca el conjunto azulgrana para completar su rotación exterior.

Tyrese Martin set to sign with Barcelona !!

Sources attending NBA League in Las Vegas confirmed to our website a new signing for Spanish team

🏀El Barça tiene a punto un nuevo fichaje, Tyrese Martin, según hemos sabido https://t.co/KrgEQnkz3r — www.encestando.es (@webEncestando) July 13, 2026

Tyrese Martin también estuvo en la órbita del Real Madrid hace apenas unos días, pero todo apunta a que será el Barça Basket quien acabe llevándose al exterior estadounidense. Natural de Pennsylvania y formado en las universidades de Rhode Island y UConn, el jugador está muy cerca de convertirse en el tercer fichaje del proyecto azulgrana para la temporada 2026-27. A sus 122 partidos en la NBA, repartidos entre Atlanta Hawks, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers, suma un destacado recorrido en la G League, competición en la que ha mostrado su mejor versión y ha consolidado su perfil como un escolta-alero de gran capacidad anotadora y fiable desde el perímetro.

Elegido con el pick 51 del Draft de la NBA de 2022, Tyrese Martin nunca ha logrado consolidarse con un contrato garantizado en la liga estadounidense, aunque ya acumula unas ganancias cercanas a los cuatro millones de dólares. El exterior ha esperado durante este verano una nueva oportunidad para continuar en la NBA, pero esa opción pierde fuerza con el paso de las semanas. Si finalmente se concreta su fichaje por el Barça Basket, afrontaría la primera aventura de su carrera fuera de Estados Unidos, debutando además en la Euroliga con la camiseta azulgrana.

El Barça Basket sigue sin entrenador

Todo apunta a que, antes de anunciar un nuevo fichaje, el Barça Basket hará oficial la incorporación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador. El técnico esloveno llegará para ocupar la vacante dejada por Xavi Pascual, que emprenderá una nueva etapa al frente de Dubai Basketball. Con el acuerdo ya completamente cerrado, Sekulic asumirá un banquillo para el que también fueron valorados otros candidatos como Paolo Galbiati o Ioannis Sfairopoulos, aunque finalmente será el seleccionador de Eslovenia quien lidere el nuevo proyecto azulgrana.