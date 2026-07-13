Draymond Green sale al paso para reclutar a LeBron: ‘Mi argumento fue excelente’

LeBron sigue sin equipo tras su salida de los Lakers y continúa siendo el centro de todas las especulaciones. Minnesota, Cleveland, Miami, Denver y Philadelphia figuran entre sus posibles destinos, pero Golden State es el que más está moviendo fichas en la sombra, con Stephen Curry ya confirmando públicamente su interés en que el ‘Rey’ vistiera la camiseta azul y dorada.

‘Por supuesto que lo hice, y mi argumento fue excelente’

Green, que comparte agente con LeBron, Rich Paul, y que ya declinó su opción de jugador para dar más margen financiero a los Warriors en esta persecución, no ha ocultado que aprovechó su tiempo con LeBron para ir al grano.

‘Sería una negligencia de mi parte no aprovechar la oportunidad de venderle el proyecto’, reconoció en su podcast. ‘Sería una locura que, después de pasar tantos días juntos, no hubiera un momento en el que le dijera: “Tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos?” Así que sí, por supuesto que lo hice, y por supuesto mi argumento fue excelente. Creo que se me da bastante bien ese tipo de cosas.’

LeBron, según se supo, aprovechó sus días con Green para obtener información sobre el proyecto de Golden State entre varias rondas de golf con el interior de los Warriors.

This is what every contending team can offer LeBron James:



Miami Heat: up to $7 mil

Cleveland Cavaliers: $6.1 mil MLE or $3.9 vet min.

Golden State: $3.9 vet min.

76ers: $3.9 vet min.

Denver Nuggets: $3.9 vet min.

Minnesota Timberwolves: $3.9 vet min.



Miami can offer the most… pic.twitter.com/fhImImKVwT — Sammy Profeta (@profeta_sammy) July 10, 2026

‘No creo que haya tomado una decisión aún’

A pesar de su confianza en el argumento que presentó, Green admitió no conocer las verdaderas intenciones de LeBron.

‘No cambia nada y no garantiza que vaya a pasar, porque no lo sé. Pero lo espero‘, continuó. ‘Con el argumento que expuse, estoy convencido de que va a hacerle pensar un poco. No creo que ya haya tomado una decisión, pero incluso si la hubiera tomado, podría llevarle a reconsiderarla.’

Financieramente, la operación seguirá siendo compleja para los Warriors. Sin embargo, la decisión de Green de declinar su opción de jugador ya es una señal clara de que la franquicia está dispuesta a sacrificar parte de su estructura salarial para hacer sitio al jugador más laureado de la historia de la NBA.