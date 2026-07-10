Evitan el descalabro en el mercado de fichajes: El Barça Basket logra su firma y pone paz

La situación que atraviesa el Barça Basket en el mercado de fichajes es verdaderamente compleja. El verano que tenía que ser un punto de inflexión para virar el rumbo competitivamente hablando, está dejando más dudas que ningún otro. La inestabilidad en banquillo, la falta de refuerzos y varios batacazos en operaciones tienen de bruces a la afición.

Primera alegría en el mercado de fichajes del Barça Basket

Alpha Diallo, Isaac Bonga o Sylvain Francisco no eligieron el Barça Basket en el mercado de fichajes. La llegada de Paolo Galbiati, el entrenador predilecto, también se truncó. Además, los rumores de una posible ruptura del acuerdo con Moses Wright, como ya sucedió con Mike James, tampoco invitan al optimismo. Cuando parecía que unas negociaciones fructíferas llevarían a Sekulic al banquillo y levantarían el ánimo, llegaron los cantos de sirena con Joel Parra.

Una de las noticias de los últimos días en el Barça Basket era la posible salida de Joel Parra en el mercado de fichajes. Fenerbahce y Valencia Basket parecían dispuestos a pagar la cláusula del alero catalán. La situación que vive el equipo no es sencilla y muchos pensaron que el adiós podría acabar concretándose. Sin embargo, en el día de hoy el club ha anunciado en sus redes la ampliación de su contrato y su continuidad hasta 2030.

¿Un impulso en un momento de debilidad?

Seguramente la renovación de Joel Parra o la llegada de Aleksandar Sekulic al banquillo no sean las noticias de mercado de fichajes que el aficionado del Barça Basket esperaba. Sin embargo, sí que podrían ser un pequeño impulso para comenzar una remodelación clave dentro de la sección. El alero es uno de los cupos mejor valorados del panorama y su versatilidad en pista lo hacen extremadamente importante. Además, si próximamente cierran al técnico esloveno, pueden ser los cimientos de un nuevo inicio.

🔵🔴 Acord per a la renovació de Joel Parra fins al 2030



✅ El Club s’assegura la continuïtat de l’aler català per a les properes 4 temporadeshttps://t.co/O9kZh3iNSv — Barça Basket (@FCBbasket) July 10, 2026

Fichajes como Moses Wright parecen estar en la cuerda floja ante la falta de proyecto. Incorporar a un entrenador y renovar a una de tus piezas clave, pueden ayudar a reconducir la situación. Además, la llegada de Sekulic también puede agitar el mercado. A la hora de reforzarse el perfil y el tipo de juego del entrenador es clave para elegir. Las últimas buenas nuevas en el Barça Basket podrían ayudar a cerrar traspasos próximamente. De hecho, incluso haya podido tener algo que ver en la resolución del caso Joel Parra.