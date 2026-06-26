Baskonia y Barça Basket: Los entresijos de una pugna que apunta a culebrón

La situación de Barça Basket y Baskonia es relativamente diferente. Por un lado, el éxito de los vitorianos con la Copa ACB conseguida por los chicos de Paolo Galbiati contrasta con un final de curso en Liga Endesa algo aciago. Los culés sorprendieron colándose en la final de liga, pero la derrota recordó a sus aficionados por qué hace no mucho estaban de bruces con la entidad.

Paolo Galbiati y Xevi Pujol, los nombres de la discordia entre Barça Basket y Baskonia

A pesar de los éxitos de Baskonia este curso, los rumores situaban a Paolo Galbiati lejos de Vitoria. Tras idas y venidas, el propio técnico se ratificó en rueda de prensa. El caso de Xevi Pujol, director deportivo, fue similar. Había voces que hablaban de discordancias con la entidad y de una posible no continuidad. Cuando parecía que las aguas se calmaban irrumpe el Barça Basket.

la turbulenta situación del Baskonia, con Galbiati en la silla caliente, podría terminar con Xevi Pujol en el Barça



✅ un total acierto y una incorporación tan (o más) ilusionante como la llegada de Xavi Pascual https://t.co/giq966X90M — Alex Molina (@alex30mp) May 27, 2026

El primero en sonar fue Xevi Pujol, al que muchos han confirmado extraoficialmente como relevo de Navarro. Sin embargo, si bien por momentos Baskonia parecía que podría prescindir de él, desde algunos medios se ha comentado la posibilidad de un pago por su rescisión por parte de Barça Basket. Por otro lado, el +1 del contrato de Paolo Galbiati estaba en el aire. Ahora parece que el FC Barcelona lo tiene entre ceja y ceja y, tras las ‘filtraciones’, parece que los baskonistas también podrían pedir dinero por él. Todo ello, con algún ‘dardo’ en redes sociales.

Juntos seguiremos construyendo 🔵🔴 pic.twitter.com/NXxVwFMPLx — Kosner Baskonia (@Baskonia) June 25, 2026

El técnico italiano, un estilo que se debate entre clubes

Una de las cuestiones que más revuelo causó fue que Paolo Galbiati estuviera a debate en Baskonia tras su éxito copero. El míster tiene un estilo alegre y anárquico de juego y una personalidad ciertamente excéntrica. En este sentido, choca con perfiles históricos del pasado como Dusko Ivanovic. Por su lado, la identidad de juego de Barça Basket es mucho más fluida y los técnicos que suenan poco o nada tienen en común.

En el Barça Basket se lleva tiempo hablando de un viraje a un estilo más moderno. El propio Jordi Trias lo comentó tras la derrota en el Palau a manos de Valencia. Sin embargo, fichajes como Clyburn o Shengelia y técnicos como Xavi Pascual, más allá de nivel, no concuerdan con este supuesto cambio. Paolo Galbiati es un coach algo más híbrido entre estilos. El actual entrenador de Baskonia tiene muchos tintes del nuevo baloncesto, como su querencia por los interiores abiertos, su volumen de lanzamiento de 3 o su ritmo de juego, pero también del pasado, como una política de rebote ofensivo no muy valiente.