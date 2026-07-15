Solo dos certezas en el juego interior del Barça Basket y todo lo demás sigue en el aire

El anuncio de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del Barça Basket parece cuestión de horas, especialmente después de que el club oficializara la marcha de Xavi Pascual rumbo a Dubái. El técnico esloveno lleva varios días implicado en la planificación de la plantilla e, incluso, ya habría dado el visto bueno a algunos movimientos de mercado. Sin embargo, su primer gran desafío será reconstruir el juego interior azulgrana, una de las zonas que más interrogantes plantea de cara a la próxima temporada.

Todo por hacer en la pintura del Barça Basket

La primera gran incógnita pasa por conocer la decisión de Toko Shengelia y si finalmente opta por abandonar el Barça Basket en busca de nuevos retos, previo pago del millón de euros fijado en su cláusula de rescisión. De confirmarse su salida, el conjunto azulgrana sufriría un nuevo e importante revés en la configuración del juego interior. Sería otro contratiempo para Aleksander Sekulic y la dirección deportiva, que semanas atrás ya vieron cómo la incorporación de Moses Wright se frustraba antes incluso de llegar a hacerse oficial.

Según informa Ernest Macià, el Barça Basket solo cuenta, a día de hoy, con dos certezas en su juego interior de cara a la próxima temporada. La primera pasa por oficializar el fichaje de Josh Nebo, una operación cerrada desde hace semanas y que podría anunciarse de manera inminente. La segunda es la apuesta por el joven Mohamed Dabone, que asumirá el rol de pívot suplente tras dar el salto al primer equipo.

Mohamed Dabone se ha consolidado en los últimos años como la gran joya de la cantera azulgrana, especialmente tras la marcha de otros grandes proyectos como Nikola Kusturica y Boumtje Boumtje rumbo a la NCAA. Su caso, sin embargo, es diferente. El joven pívot todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo y el plan del Barça Basket pasa por que complete su formación en el Palau antes de plantearse un futuro salto a la NCAA, con la NBA como gran objetivo a medio plazo.

🏀M. Dabone, si tot va bé, passarà a formar part del primer equip encara que, d'entrada, com a últim dels pivots. El Barça busca un 5 titular, un 5 suplent i un 4 suplent. Si marxa Shengelia, a més, un 4 titular. Es a dir, llevat de Nebo, queda el joc interior — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) July 14, 2026

¿Qué busca el Barça Basket?

Con Josh Nebo y Mohamed Dabone como únicas piezas seguras y a la espera de resolver la situación de Tornike Shengelia, los despachos del Barça Basket afrontan un importante trabajo para completar el juego interior. La prioridad pasa por incorporar un pívot titular que cubra el vacío dejado por Moses Wright, además de un cinco que aporte profundidad a la rotación. Ambos perfiles se rastrean principalmente en la NBA y la G League. Pero la reconstrucción no acaba ahí: el club también necesita reforzar la posición de ala-pívot con un titular de garantías y un recambio que complete una rotación competitiva.