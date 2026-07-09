Ni Barça Basket ni Real Madrid: Chimezie Metu rompe todos los pronósticos con un destino inesperado

Era un nombre marcado en rojo en las agendas de varios grandes de la Euroliga, entre ellos Real Madrid baloncesto, Baskonia y Barça Basket, pero Chimezie Metu ha dado un giro inesperado a su futuro para emprender una nueva aventura en un destino sorpresa, lejos de la máxima competición continental que es la Euroliga en el curso 2026-27.

¿Dónde recalará Chimezie Metu?

El ala-pívot con pasaporte nigeriano y condición de jugador cotonou era un perfil muy cotizado en el mercado Euroliga, pero finalmente cambiará la Liga Endesa por el baloncesto turco. Tras su etapa en Gran Canaria, Chimezie Metu pondrá rumbo al Galatasaray como nuevo fichaje, según ha informado BasketNews.

Su llegada al Galatasaray todavía no es oficial, aunque todo apunta a que se cerrará en las próximas horas. El interior aterrizaría así en un proyecto con aspiraciones a pelear por la Basketball Champions League, reforzado con un perfil que combina versatilidad, experiencia en el baloncesto europeo y capacidad anotadora. Además, Metu ha dejado atrás la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en su etapa en el Barça Basket, firmando con Gran Canaria unos promedios de 14 puntos y 4,5 rebotes en doce partidos.

Real Madrid y Barça Basket en busca del 4

Su encaje parecía ideal para varios equipos de Euroliga, más aún con el valor añadido de su pasaporte cotonou, pero Chimezie Metu ha optado por no esperar más. Tras su etapa en Gran Canaria, el interior aceptará la propuesta del club turco para convertirse en una de las piezas clave del nuevo proyecto de Galatasaray.

Así, tanto Barça Basket como Real Madrid deberán seguir rastreando el mercado en busca de un refuerzo para la posición de cuatro, una de las posiciones señaladas para apuntalar este verano. En el caso blanco, Pedro Martínez ya habría trasladado sus preferencias, mientras que el Barça Basket continúa todavía sin entrenador, un factor que también condiciona su planificación.





