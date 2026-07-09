El banquillo del Barça Basket suma un nuevo aspirante en medio del gran terremoto

El miércoles 27 de mayo, el Barça Basket hizo oficial la salida de Xavi Pascual y, apenas un día después, el técnico compareció ante los medios para dar su versión de la salida. Desde entonces han transcurrido más de 40 días y la sección de baloncesto del FC Barcelona sigue instalada en una situación insólita: sin entrenador confirmado para el curso 2026-27, sin ‘director deportivo’ y, por ahora, también sin fichajes oficializados.

Nuevo opción para el banquillo del Barça Basket

Todo apunta a que el tándem formado por Xevi Pujol y Mario Fernández ya trabaja en la confección del nuevo roster, aunque la llegada del primero al club azulgrana sigue pendiente de oficialidad, ya que aún no se ha anunciado su salida de Baskonia. Durante estas últimas semanas, el nombre de Paolo Galbiati había ganado fuerza como la opción de consenso para relevar a Xavi Pascual, pero a día de hoy su incorporación se antoja inviable, ya que no existe margen para sacarlo de Baskonia.

Por el camino, Ioannis Sfairopoulos sigue en la terna, en algunos medios ha irrumpido también la opción de Sergio Scariolo, pero según RAC1 el club azulgrana maneja una vía eslovena: la de Aleksander Sekulic. El actual seleccionador de Eslovenia relevó el pasado mes de abril a Jurica Golemac en Dubai Basketball (el club consiguió la ABA League) y cuenta además con experiencia previa en banquillos como los de Lokomotiv Kuban, Zenit o Nymburk.

Aleksander Sekulic ha brillado especialmente al frente de la selección de Eslovenia, donde ha construido una sociedad de alto nivel entre banquillo y pista junto a Luka Doncic. Bajo su dirección, el combinado esloveno firmó un histórico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora afronta el reto de sellar la clasificación para el Mundial de 2027.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @daniaguila12



👉 El @FCBbasket s'ha posat en contacte amb ALEKSANDER SEKULIC com a opció per a la banqueta



👉 Ja s'han iniciat les converses i és el principal candidat com a alternativa al pla Galbiati#brac1 pic.twitter.com/5OSEmLmzXt — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) July 8, 2026

Revolución en el staff blaugrana

El Barça Basket deberá decidir quién ocupará el banquillo de cara al curso 2026-27, con la dificultad añadida de tener que reconstruir también buena parte del cuerpo técnico. A la salida de Xavi Pascual se sumará la de su mano derecha durante años, Íñigo Zorzano, y todo apunta a que también se marchará Óscar Orellana, rumbo los tres a Dubai. Además, en los últimos días se ha confirmado la salida de Albert Oliver, que pondrá rumbo a La Laguna Tenerife para incorporarse al staff de Jaka Lakovic como segundo entrenador. Así las cosas, a día de hoy solo permanecen en la estructura Rafa Martínez y Xavi Beltrán.