La final ACB pone de manifiesto un nuevo paradigma defensivo: El plan antiestrellas

El baloncesto en Europa evoluciona a pasos agigantados. En el plano ofensivo los equipos han tomado muchas nuevas vías para hacer daño al rival. Una de las claves de la metamorfosis es la prioridad por el uno contra uno frente a otras formas de generar ventajas. Esto nace del desarrollo del talento y el físico en el plano individual. Los jugadores franquicia cobran importancia en estas lindes, pero la final ACB pone de manifiesto los primeros planes antiestrellas.

Barça y Valencia Basket lo ponen de manifiesto: “que pasen la pelota”

Cada equipo es un mundo y la predominancia para terminar ataques depende de cada entrenador. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que el crecimiento del uno contra uno frente a pick and roll o ‘Spain’ pick and roll (pick and roll con un bloqueo a la continuación) va en aumento. Los aclarados son la tónica habitual y la final ACB fue un ejemplo de dos equipos que tenían claro que tenían que frenar a las estrellas rivales.

Tanto Valencia como Barça Basket tenían claro una cosa, las estrellas del oponente tenían que soltar el balón en los segundos finales. El dos contra uno en situaciones de uno contra uno estático del rival es cada vez más habitual. La final ACB fue un claro ejemplo de ello. Saltos sobre balón para obligar que el jugador franquicia suelte el balón. Con ello, consiguen ir contra natura de la querencia del jugador, obligar a un tiro final a una pieza con menos confianza y, además, tratar de resolver una situación final a través del pase en vez de el bote, un fundamento en cierto declive.

La trampa táctica más viral de la final ACB

Una de las cuestiones que más dieron de qué hablar fue el regreso de una tipología defensiva ciertamente desaparecida como es la ‘caja y uno’. El Barça Basket tenía mucha dificultad para sostener al Valencia Basket en general y a Jean Montero en particular. La defensa zonal mixta, con 4 jugadores en caja y un defensor en cara a cara con el dominicano funcionó en algún momento, pero no se pudo sostener en el medio plazo. Sin embargo, sí que es sintomático de unas nuevas tendencias.

La Caja y 1 Xavi Pascual ya la había usado como recurso defensivo puntualmente, la última vez con el Zenit en los Playoffs de Euroliga contra, precisamente, el Barça de Jasikevicius. pic.twitter.com/hxUJaB9IpF — Rafi Rubiano (@RafiRubiano) June 22, 2026

La final ACB fue un ejemplo de algunas tendencias defensivas que buscan frenar a los jugadores franquicia del oponente. Al margen de los dos contra uno en situaciones finales y la ‘caja y uno’ existen muchas variantes similares que crecen en el panorama europeo. Otro gran ejemplo es la irrupción de la defensa zonal 3-2 con ‘trap’ (2 contra 2) en jugadas finales. En Europa ya es más que habitual ver, sobre todo tras tiempo muerto rival, este tipo de defensa. Con ello, saltan sobre la estrella rival con una disposición que permita tener defensores repartidos en todos los sectores de la media pista.