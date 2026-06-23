El Barça Basket encuentra un resquicio para ganar: La trampa de Xavi Pascual al Valencia Basket

El Valencia Basket tomó la delantera en la serie. Los taronjas se impusieron al Barça Basket en un encuentro mucho más reñido que el segundo partido. Con el triunfo, los chicos de Pedro Martínez se sitúan a un partido de llevarse el título en esta final ACB. El choque dejó muchas buenas noticias para los valencianos, pero también otras que no.

¿Cómo resolverá Valencia Basket la trampa que planteó Xavi Pascual?

El partido parecía tener un color claro. El Valencia Basket se fue imponiendo desde el inicio con cierta solvencia. Sin embargo, el Barça Basket se agarró al partido y logró acabar poniendo contra las cuerdas a los de Pedro Martínez. Una de las claves del conato de remontada fue la interesante defensa planteada por Xavi Pascual. A pesar de que se consumara el sorpaso en el marcador, el encuentro se decantó del lado valenciano. No obstante, los culés encontraron la grieta con una tipología de defensa sorprendente, que sacó a los taronjas de su habitual ritmo de juego.

💥 2️⃣ -1️⃣



El @valenciabasket le da la vuelta a la eliminatoria tras llevarse el primer triunfo en Barcelona en el tercer partido de la final.#PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/LwE3TCROQc — Liga Endesa (@ACBCOM) June 22, 2026

Xavi Pascual, ante el flujo constante de puntos de Jean Montero decidió poner en práctica una defensa en ‘caja y uno’. La alternativa combina una parte zonal con cuatro jugadores en cuadrado y un defensor marcando en individual a su mejor jugador, tratando de que no reciba. Más allá de la efectividad en sí contra el dominicano, con el que ya había habido planes específicos en la serie, la variante del Barça Basket sirvió para sacar de su juego al Valencia Basket. Los taronjas quieren correr, lanzar a la primera de cambio y ejecutar sus automatismos de forma dinámica. Al encontrarse frente a un reto, se frenaron y no acabaron de hacer su juego.

¿El Barça Basket se la jugará en toda una final ACB?

No es muy habitual en el baloncesto de máximo nivel ver variantes de defensa tipo ‘caja y uno’. Regalarle al oponente un juego de cuatro contra cuatro es cuanto menos peligroso. Si en el cinco contra cinco los ataques ya se vienen imponiendo, con más espacio parece difícil de sostener. Sin embargo, el Barça Basket sacó partido de ello. En este sentido, muchos podrían pensar que será una tipología a utilizar en el cuarto partido. Sin embargo, es posible que parte del éxito frente a Valencia Basket fuera únicamente gracias al factor sorpresa.

La Caja y 1 Xavi Pascual ya la había usado como recurso defensivo puntualmente, la última vez con el Zenit en los Playoffs de Euroliga contra, precisamente, el Barça de Jasikevicius. pic.twitter.com/hxUJaB9IpF — Rafi Rubiano (@RafiRubiano) June 22, 2026

Valencia Basket no tendrá mucho tiempo para preparar juego ofensivo contra la variante del Barça Basket. Sin embargo, en un partido a vida o muerte para los culés, apostar por una tipología tan arriesgada como la ‘caja y uno’ es jugar con fuego. En este sentido, a pesar del éxito, es totalmente plausible que no se vuelva a ver en esta final ACB. Sin embargo, visto lo visto, sí que es probable que Xavi Pascual busque en su libreto más alternativas zonales para sacar de su inconfundible estilo a Pedro Martínez.