El Barça Basket elige a su ‘anti Jean Montero’: La decisión más SORPRENDENTE de Xavi Pascual

El Barça Basket se llevó el primer asalto de la serie de la final ACB. Valencia Basket vendió caro el triunfo, pero varios triples de Will Clyburn en los últimos segundos llevaron el partido a la prórroga y el encuentro acabó tiñéndose de azulgrana. El partido quedará para los anales de la historia por su volumen de puntos anotados 112 a 113.

El Barça Basket de Xavi Pascual preparó un atípico plan para frenar a Jean Montero

Para entender la trascendencia de Jean Montero hay que tener claro cómo genera los puntos y qué contexto le otorga Valencia Basket. Lejos de ser un ‘bajito’ clásico generador en pick and roll, es más bien un playmaker de uno contra uno. Su repertorio es extenso, pero la transición, los aclarados y los bloqueos ghost (fintados, que no se llegan a producir) es donde más daño hace. El Barça Basket parece tenerlo claro y en un día en el que todo el mundo aplaudió a Will Clyburn por ser ‘clutch’, tuvo otro cometido muy relevante.

El técnico del Barça Basket parecía tener claro que para parar al dominicano no era tan relevante para frenar a Jean Montero situarle a un pequeño con capacidad de pasar bloqueos. Xavi Pascual quería un jugador duro al contacto en penetración, con brazos largos para poder puntear desde más distancia y poder ser menos rebasado y que, además, en caso de ser superado sea un incordio recuperando por su amenaza taponadora. Además, en caso de que se acabe produciendo algún bloqueo y se enganche, el cambio defensivo no es tan dañino. En este sentido, durante buena parte del partido fue Will Clyburn el encargado de frenar a la estrella del Valencia Basket en la final ACB.

Will Clyburn, lo que muchos no vieron en la final ACB

Jean Montero anotó en 33 minutos de juego 24 puntos y repartió 7 asistencias. En un día así, tampoco se puede decir que Will Clyburn secara a Jean Montero. Sin embargo, lo que sí que es reseñable es que viéndose envuelto en esas labores, tuviera las piernas y la determinación para anotar los últimos tiros y llevar en bolandas al Barça Basket a la victoria en el Game 1 de la final ACB. Habrá que ver si mantiene el plan sobre la estrella del Valencia Basket en el próximo encuentro.

El Barça Basket tiene una plantilla ciertamente envejecida. A diferencia de Valencia Basket, sus puntales pasan holgadamente los 30 años y eso, a cinco partidos, de este ritmo y tan seguidos, puede ser un verdadero reto para los culés. En el caso de Will Clyburn, es un jugador clave para el equipo en pista ofensiva y la duda es si podrá dar la cara en los diferentes encuentros de la final ACB siendo el encargado de medirse a Jean Montero.