Xavi Pascual afila su estrategia definitiva para dominar el tramo final y derribar a Valencia Basket

Todo está listo en el Roig Arena para la última gran batalla de la temporada 2025-26 entre Valencia Basket y Barça Basket, un duelo de gigantes que enfrenta en los banquillos a Pedro Martínez y Xavi Pascual. Los blaugranas llegan en su mejor momento del curso, desplegando un baloncesto de máximo nivel y con un objetivo claro: ejecutar el plan diseñado por su técnico y poner fin a su sequía de títulos.

Xavi Pascual y su planteamiento ganador

Desde la etapa de Sarunas Jasikevicius al frente del banquillo azulgrana no han vuelto a llegar los títulos, pasando por las posteriores etapas de Roger Grimau y Joan Peñarroya. Ahora, con Xavi Pascual al mando —quien dejará la entidad tras la final—, el Barça Basket busca volver a conquistar el título de la ACB en una serie que arrancará el jueves 18 a las 18:00 horas en el Roig Arena.

El conjunto azulgrana llega en plena dinámica positiva, encadenando cuatro victorias consecutivas y firmando una media de 95,5 puntos por partido, un reflejo del buen momento ofensivo con el que afronta esta última gran cita del curso.

Valencia Basket llega a esta final del playoff de la Liga Endesa sin haber conocido la derrota en la actual fase, tras imponerse por 2-0 a Surne Bilbao y firmar un contundente 3-0 frente a Joventut Badalona. Además, el conjunto taronja domina el cara a cara de la temporada ante los azulgranas por 2-0, después de vencer en la jornada 1 por 93-81 y repetir superioridad de forma clara en la jornada 33 del 31 de mayo con un contundente 77-102.

Pero Xavi Pascual quiere dibujar el plan perfecto en su último baile al frente del equipo: el antídoto capaz de superar todos los obstáculos que plantea Valencia Basket. El objetivo pasa por asaltar el Roig Arena y lograr una victoria que devuelva el factor pista al Barça Basket. Para ello, el técnico se apoyará en todo su abanico de recursos, decidido a exprimir al máximo las opciones de su plantilla en la búsqueda del ansiado título.

“Sin lesiones, somos capaces de muchas cosas”

Así lo señalaba Xavi Pascual, que ha atravesado una etapa marcada por los contratiempos en forma de lesiones, aunque llega al momento decisivo con toda la plantilla disponible. “Cuando el equipo está junto y entero, sin lesiones, es capaz de hacer muchas cosas”, apuntaba el técnico catalán del conjunto azulgrana.

Ahora, el entrenador deberá dar con la fórmula para frenar el poder ofensivo de Valencia Basket, al tiempo que potencia la mejor versión de jugadores como Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra o Will Clyburn, en lo que puede ser el último gran baile como azulgranas para varios integrantes de la actual plantilla.

Precedentes Valencia Basket vs Barça Basket