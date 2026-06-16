Valencia Basket se verá las caras en toda una final de la ACB con el Barça Basket de Xavi Pascual. Los azulgranas no llegaron a los playoffs teniéndolas todas consigo. Sin embargo, recuperar piezas como Laprovittola y que jugadores como Vesely o Will Clyburn cogieran ritmo les ha lavado la cara.

La final ACB puede pasar por sus manos, Valencia Basket atento

Si por algo destaca Pedro Martínez es por la valentía en sus planteamientos. En este sentido, Valencia Basket es un equipo que aprieta mucho balón y hace constantes ayudas y rotaciones defensivas. El gran peligro de cara a esta final puede estar en el lado débil. El Barça Basket, cuya estrella más en forma disfruta en este tipo de planteamientos, se frota las manos.

Will Clyburn es uno de los nombres a tener en cuenta en esta final ACB. El jugador viene siendo uno de los mejores, incluso el mejor en los últimos encuentros. Además, a diferencia de otras piezas importantes como Punter o Laprovittola, no necesita excesivo balón para hacer daño. Una mano privilegiada en catch and shoot, buenos cortes sin balón y un primer paso prodigioso en el close out pueden ser la perdición del Valencia Basket.

El plan de Pedro Martínez para parar a la estrella del Barça Basket ¿Volverá a innovar?

La final ACB es al mejor de cinco partidos. Esta característica siempre hace que haya más margen para arriesgar en los planteamientos, ya que cada partido no es tan trascendental. Sin embargo, Pedro Martínez ya ha demostrado atreverse incluso en una Final Four Euroliga. Si aquel día contra el Real Madrid el Valencia Basket optó por el Brancou Badio vs Hezonja, por qué no hacer lo mismo con el Barça Basket y medirlo a Will Clyburn.

Mario Hezonja took over in the Semifinals this season 🎯



A performance to remember in Athens 👀#vichy #dercos #haircare pic.twitter.com/WrZo1ZBCAO — EuroLeague (@EuroLeague) June 13, 2026

El plan del Valencia Basket aquel día contra Hezonja era claro: ponerle un defensor pequeño y rápido y con brazos largos que llegue a puntearle en lado débil. Además, si el croata trataba de llevarle al poste bajo, pasar a defensa zonal para ayudarle bajo aro y que Badio fuera agresivo a puntear el fade away. El ex del Barça Basket entró en problemas de faltas y el plan fue un fiasco. Sin embargo, Will Clyburn es algo más exterior que Mario, algo menos dominante al poste y viene usando algo más de la cuenta el bote para jugar bloqueo directo. Quizás, con una serie a cinco, se puedan volver a ver estas ideas.