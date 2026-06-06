El Valencia Basket se llevó la serie contra Bilbao Basket. Sin embargo, a pesar del 2-0, lejos de haber sido una eliminatoria plácida, los chicos de Jaume Ponsarnau fueron capaces de imponerse durante algunas fases. De hecho, el propio Pedro Martínez así lo reconocía al acabar el primer enfrentamiento. Por ello, ambos partidos de playoffs ACB pueden servir a sus rivales.

Las bazas de Jaume Ponsarnau contra este Valencia Basket

Bilbao Basket es un auténtico reloj suizo a nivel ofensivo. Si Valencia Basket destaca por su velocidad, ritmo y agresividad, los All Black por su precisión, fluidez y lectura. Los de Jaume Ponsarnau juegan rápido y fluido, pero elaborado. Sus circuitos de pases son muy dañinos para los rivales y los 5 jugadores buscan ventajas en cada situación del sistema.

Muy bonita esta de Bilbao para destrozar defensas agresivas en la salida del bloqueo directo.pic.twitter.com/1kb9cNCVZB — Marc Castillo (@Marc__Castillo) January 18, 2026

El primer partido de playoffs ACB entre estos dos equipos fue un clínic de Bilbao Basket de interpretación de las ventajas. Los de Jaume Ponsarnau supieron castigar de maravilla las defensas agresivas de Valencia Basket. Los bilbaínos encontraron un pase más cuando los de Pedro Martínez saltaban en bloqueo directo. Las rotaciones defensivas taronjas eran constantes e iban numerosas veces un segundo tarde.

Double drag + Spain pnr para penalizar las rotaciones de Valencia Basket con el último pic.twitter.com/OSxClGyfBr — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) June 4, 2026

El plan ‘anti Pedro’ en estos playoffs ACB

Bilbao Basket sufrió mucho cuando los taronjas subieron el nivel físico y de contacto en defensa. Sin embargo, sí que dejaron pinceladas de por dónde se les puede hacer daño. Los rivales del Valencia Basket en estos playoffs tienen que tener claro que el pase va a ser fundamental. Los valencianos van muy agresivos y rotan constantemente. Ser capaz de circular para no perder la ventaja es crucial.

Valencia Basket y Real Madrid Baloncesto son los candidatos mejor postulados a llevarse el título en estos playoffs ACB. Sus temporadas en Euroliga así lo dicta. En este sentido, los blancos dejaron un Game 2 marcado por circulaciones endiabladas y un entendimiento del hombre libre extraordinario. De hecho, Tenerife trató de ser agresivo en bloqueo directo y de saltar al 2c1 con Hezonja en el poste, fue su perdición. Si duda, una versión madridista que flaco favor les haría a los taronjas en un posible enfrentamiento.