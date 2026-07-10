Valencia Basket cierra capítulo salidas con el adiós a un fichaje temporero y con un botín económico 

Valencia Basket afronta un verano de cambios importantes tras cerrar una temporada brillante con Pedro Martínez en el banquillo. El club taronja trabaja en la planificación del nuevo proyecto, con el objetivo de mantener la competitividad y adaptar el equipo a las nuevas necesidades deportivas. Con muchas salidas confimadas, la dirección deportiva se centra en reinvertir bien el dinero recibido.

Joel Soriano deja el Valencia Basket

Joel Soriano deja oficialmente de formar parte de Valencia Basket después de que el club y el jugador hayan decidido no continuar su relación contractual. El pívot, con nacionalidad dominicana, llegó al conjunto taronja en mayo de 2025 para reforzar el juego interior en el tramo decisivo de la temporada, en la que el equipo alcanzó la final de la Liga Endesa.

Durante su etapa en Valencia Basket, el interior dominicano disputó ocho encuentros de ACB, aportando 5 puntos, 3,8 rebotes y 1 tapón por partido, con una valoración media de 6,8 créditos. Esta última campaña estuvo cedido en varios equipos para seguir creciendo. En el Casademont Zaragoza disputó 16 partidos de Liga Endesa, con promedios de 7,6 puntos y 3,4 rebotes, además de participar en nueve encuentros de la FIBA Europe Cup. Posteriormente, terminó el curso en el Ratiopharm Ulm alemán, donde elevó sus cifras hasta los 9,3 puntos por partido y 11,1 créditos de valoración en 16 apariciones.

Los ingresos de Valencia Basket con todas las salidas

Valencia Basket ha cerrado el capítulo de salidas con unos ingresos cercanos a los cinco millones de euros gracias a las cláusulas de rescisión abonadas por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico. Las operaciones más destacadas han sido las de Jean Montero, Brancou Badio, Pedro Martínez, Jaime Pradilla y Sergio De Larrea, cuyas marchas han permitido al club obtener una importante cantidad económica.

Además de estas salidas con compensación económica, el conjunto taronja también ha prescindido de otros jugadores como Braxton Key, Darius Thompson, Xabi López-Arostegui e Isaac Nogués, en algunos casos por decisión del club o mediante acuerdos entre ambas partes. De los 16 integrantes de la plantilla que terminó la temporada, ocho ya no continúan, mientras la dirección deportiva sigue trabajando en la reconstrucción del equipo de cara al próximo curso.