El Real Madrid prepara una operación bomba: Pedro Martínez y un fichaje sorpresa

La desbandada en el Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, amenaza con ser histórica. Sin embargo, el golpe definitivo podría llegar con la salida de Pedro Martínez, el entrenador que condujo al conjunto taronja hacia el segundo título liguero de su historia. En un movimiento tan inesperado como impactante, el técnico pondría rumbo al Real Madrid, protagonizando una de las operaciones más sorprendentes y mediáticas del baloncesto español en la última década.

Pedro Martínez será el entrenador del Real Madrid

El técnico catalán, campeón de dos Ligas Endesa al frente del Valencia Basket, ya ha comunicado al club que el Real Madrid abonará la cláusula de rescisión de un millón de euros para convertirlo en el relevo de Sergio Scariolo en el banquillo blanco. Aunque ninguna de las dos operaciones es todavía oficial, ambas están llamadas a sacudir de forma significativa el mercado de la Liga Endesa.

Pedro Martínez firmará un contrato por tres temporadas con el Real Madrid. Según informa El Partidazo de COPE, el técnico catalán percibirá un salario de 1,2 millones de euros netos por campaña.

Además, está previsto que durante la jornada del 30 de junio el club comunique a Sergio Scariolo que no continuará al frente del equipo. El Real Madrid deberá indemnizar al técnico italiano por la rescisión de su contrato, una cantidad que podría rondar los cinco millones de euros.

Terremoto en Liga Endesa

Se trata de un movimiento sísmico para el baloncesto español. No solo porque el Real Madrid incorporaría a uno de los mejores entrenadores del panorama nacional e internacional, sino porque lo haría arrebatándoselo al equipo llamado a convertirse en su gran rival durante los próximos años.

Las salidas de jugadores clave, con la marcha de Jean Montero como el golpe más duro, ya habían debilitado seriamente el proyecto del Valencia Basket. Ahora, la posible pérdida de Pedro Martínez supondría un nuevo revés para una entidad que veía en el técnico catalán la piedra angular sobre la que construir su futuro.

¿Fin de ciclo en Valencia Basket?

Bastó con conquistar la Liga Endesa frente al Barça Basket para que el proyecto del Valencia Basket comenzara a desmoronarse. Primero llegó la marcha de Jean Montero rumbo al Olympiacos, después la de Brancou Badio al Panathinaikos y, salvo giro inesperado, Jaime Pradilla también pondrá rumbo al Real Madrid de la mano de Pedro Martínez.

La necesidad del conjunto blanco también ha resultado determinante. Después de cerrar una temporada sin conquistar ninguno de los dos grandes títulos —Euroliga y Liga Endesa—, la continuidad de Sergio Scariolo al frente del banquillo se había complicado seriamente y su salida era cuestión de tiempo. Con el regreso de Juan Carlos Sánchez como máximo responsable de la sección, junto a Alberto Herreros, el Real Madrid considera que Pedro Martínez es el perfil ideal para liderar un nuevo proyecto y devolver al equipo a la senda de los éxitos.

Posible Big3 de Valencia Basket en el Real Madrid

Pedro Martínez renovó el pasado mes de marzo su contrato con el Valencia Basket hasta 2028. Ahora, tras las incorporaciones del técnico y de Jaime Pradilla desde la capital del Turia, podría sumarse también la de Kameron Taylor, según informa la Cadena SER. El alero, que recientemente amplió su vinculación con el conjunto taronja hasta 2029, podría protagonizar una nueva salida que dejaría aún más debilitado el proyecto valenciano. Además, el Real Madrid sigue muy de cerca la situación de Sergio de Larrea ante la posibilidad de no aterrizar esta temporada 2026/26 en los Dallas Mavericks y aguardar su desembarco a la NBA.