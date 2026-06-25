Real Madrid: VOLANTAZO de Florentino y deberes urgentes para Juan Carlos Sánchez

El Real Madrid de baloncesto ha vivido una de las semanas más frenéticas y posiblemente con mayor impacto en su futuro de la historia reciente en los despachos. En apenas unos días, la sección ha cerrado un ciclo, ha redefinido su futuro en el viejo continente y se ha plantado ante un mercado de fichajes veraniego que ruge con fuerza y en el que los blancos, por primera vez en mucho tiempo, van con el reloj en contra.

El “no” a la NBA y el blindaje con la Euroliga: Un cambio de rumbo histórico

La gran bomba informativa ha sido, sin duda, la renovación del Real Madrid con la Euroliga por un periodo de 10 años. Este movimiento supone un giro de 180 grados en la hoja de ruta que Florentino Pérez llevaba años diseñando. No es un secreto que el presidente blanco coqueteaba seriamente con el proyecto de una NBA Europa, una superliga impulsada por el gigante estadounidense que amenazaba con dinamitar el ecosistema continental.

Que dice el Marca que el Real Madrid se queda 10 años más en Euroliga, que lo de la NBA tiene un tufo a Superliga que tira para atrás. También dice que que esta tarde hay cuarto partido de la final en el Palau Blaugrana, pic.twitter.com/Ga9HG0iJlR — El Dedo De Pocius (@DedoPocius) June 24, 2026

Sin embargo, el Real Madrid ha recapacitado. La realidad del mercado y el propio paso al frente de la Euroliga, que camina de forma decidida hacia un modelo de franquicias más cerrado, estable y económicamente sostenible, han terminado por convencer a la planta noble de Concha Espina. Al unirse al bloque de los clubes fundadores que renuevan a largo plazo, el Madrid no solo garantiza su estabilidad deportiva al más alto nivel, sino que deja “sola” a la NBA en sus planes de desembarco inmediato, apostando por reformar la competición actual desde dentro. Es un triunfo para el baloncesto europeo, pero también una declaración de paz institucional con la Euroliga.

Regreso al futuro en los despachos: Juan Carlos Sánchez toma el mando tras el desmentido de Rudy

Mientras se definía el marco geopolítico en Europa, el club sufría un inesperado relevo en su sala de máquinas. Tras la dimisión de Sergio “El Chacho” Rodríguez y después de que el propio Rudy Fernández desmintiera los rumores que lo situaban al frente del proyecto, Florentino Pérez ha apostado por un valor seguro y conocido. Juan Carlos Sánchez regresa a la dirección deportiva del Real Madrid.

Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona.



Deseo al Real Madrid los mejores éxitos en el futuro y espero de corazón que nos volvamos a encontrar. — Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) June 19, 2026

Sánchez, que ya lideró con mano de hierro la sección de baloncesto entre 2010 y 2025 siendo el gran artífice de la época más laureada del club en el siglo XXI, vuelve apenas un año después de su salida. Su retorno elimina de golpe cualquier duda sobre la falta de experiencia en la gestión y aporta al club el peso institucional necesario para un verano que se anticipaba tormentoso. Florentino ha enviado un mensaje.

Urgencias de mercado: El Real Madrid llega tarde y con deberes acumulados

La consecuencia directa de haber estado enfocando los esfuerzos en el acuerdo con la Euroliga y en la reestructuración de los despachos es evidente: el Real Madrid llega tarde al mercado. Mientras rivales directos como el Panathinaikos, el Olympiacos o el propio Barça llevan semanas moviendo ficha, cerrando renovaciones de hombres clave y encarrilando fichajes de primer nivel, el club blanco apenas ha podido definir con claridad el futuro de varios de sus pesos pesados.

Juan Carlos Sánchez se encuentra con una patata caliente sobre la mesa:

La reconstrucción exterior e interior: Con plantillas rivales reforzándose a golpe de talonario, el Madrid necesita piezas de primer nivel para mantener el estatus de aspirante a la Final Four. La falta de tiempo: El mercado de la Euroliga es voraz. Los mejores agentes libres ya tienen ofertas mareantes sobre la mesa y las opciones de calidad “AAA” empiezan a escasear. El factor competitividad: Sergio Scariolo necesita certezas para empezar la pretemporada con garantías. No haber anunciado oficialmente la continuidad en Europa hasta finales de junio ha retraído algunas operaciones que ahora urge cerrar contrarreloj.

La vuelta de Juan Carlos Sánchez es un mensaje de calma hacia los agentes y los jugadores: el hombre que construyó los éxitos recientes vuelve a tener las llaves. Le toca activar el “modo contrarreloj” para recuperar el tiempo perdido.