El Real Madrid Baloncesto permanece sorprendentemente sobrio en el mercado de fichajes. La competición nacional parecía mantener al cuadro blanco en standby. Mientras otros cuadros europeos realizaron anuncios al cerrar sus compromisos deportivos, los madridistas aún no han dado señales.

Las necesidades del Real Madrid Baloncesto en la pintura en el mercado de fichajes

En cuanto a los movimientos que podría realizar el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes parece haber dos objetivos claros en la pintura. Por un lado, hace tiempo que Edy Tavares no tiene un relevo de garantías. Bruno Fernando, Serge Ibaka, Alex Len, Omer Yurtseven… no han acabado de encajar. El verano servirá de nuevo para probar suerte. Eso sí, existe la gran duda de si apostar por un jugador de perfil similar al caboverdiano para mantener la idea de juego o si buscar una variante para tener más de una cara.

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Si la búsqueda de 5 viene de lejos, la inestabilidad en el cuatro no genera mucha más certidumbre. El Real Madrid Baloncesto dijo adiós a Yabusele y terminó de convertir a Mario Hezonja al cuatro. Gaby Deck ha estado muchas fases de la temporada con molestias y Garuba y Almansa no se han acomodado al puesto. Este verano Trey Lyles apunta a la NBA y la estrella croata tampoco tiene su continuidad asegurada. La dirección deportiva, a buen seguro, tendrá que encontrar una pieza ahí.

¿Tirador, generador o ambas?

Durante buena parte del curso, las noticias relativas al mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto apuntaban a la búsqueda de un generador. Feliz y Maledon son dos perfiles verticales, mientras que Abalde o Llull son especialistas en determinadas áreas. Por ello, Scariolo ha insistido mucho en la necesidad de la plantilla de un base o escolta que sume desde el bote. El italiano apunta a continuar y su insistencia durante muchos meses hace presagiar que se moverán este verano por ‘un Montero’, ‘un Laprovittola’.

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Si el puesto de cinco ha sido verano tras verano tema de conversación en materia de fichajes en el Real Madrid Baloncesto, el ‘tirador’ no ha sido un culebrón menor. Kramer llegó este curso para cerrar ese capítulo, pero no ha cuajado. Desde Jaycee Carroll se busca un especialista de esta índole. La afición parece abnegada a la nostalgia del de Wyoming y tampoco parecería extraño que no se apostara por un jugador con un rol tan específico.