La mano derecha de Pedro Martínez, las sorpresas y las salidas del nuevo staff del Real Madrid

Una vez confirmado que Pedro Martínez asumiría el mando del primer equipo de baloncesto del Real Madrid en sustitución de Sergio Scariolo, todas las miradas se centraron en la composición de su cuerpo técnico. Tras conquistar la Liga Endesa con el Valencia Basket, la gran incógnita era conocer quiénes acompañarían al técnico catalán en esta nueva etapa y días después, el club ya ha definido el equipo de trabajo que estará a su lado, con una combinación de hombres de máxima confianza, incorporaciones inesperadas y varias salidas.

Paco Redondo vuelve al Real Madrid

El Real Madrid recupera a Paco Redondo, una figura muy ligada a la historia reciente de la cantera blanca y pieza fundamental en los cuerpos técnicos de Pablo Laso y Chus Mateo. Tras doce temporadas en el club, el técnico decidió salir el pasado verano junto a Chus Mateo para iniciar una nueva etapa en la selección española, donde también asumió la dirección de las categorías inferiores. Ahora, Redondo regresa a Valdebebas para formar parte del nuevo proyecto liderado por Pedro Martínez.

Suerte chaval…te mereces todo lo bueno que te pase @luka7doncic pic.twitter.com/QOjfNiGOr3 — Paco Redondo (@pacoredondo1982) June 22, 2018

Su regreso al Real Madrid implica poner fin a su etapa en la FEB, donde desempeñaba diversas responsabilidades, para convertirse en la mano derecha de Pedro Martínez y una de las piezas clave del nuevo proyecto blanco.

Salva Camps acompaña a Pedro Martínez

Pedro Martínez ya intentó incorporarlo a su cuerpo técnico durante su etapa en el Valencia Basket, aunque no fue posible. Ahora será en el Real Madrid donde ambos unirán de nuevo sus caminos. Junto a Paco Redondo, Salva Camps se convertirá en uno de los hombres de máxima confianza del técnico catalán. El entrenador catalán cuenta con experiencia como primer entrenador tras dirigir al Bàsquet Girona en la temporada 2023-24 y también ha desarrollado una destacada labor en las categorías inferiores de la FEB.

Continuidad de Lolo Calín

La única continuidad en el cuerpo técnico respecto a la etapa de Sergio Scariolo será Lolo Calín. El técnico, que también formó parte de los exitosos ciclos de Pablo Laso y Chus Mateo, se mantiene como una de las figuras más veteranas y reconocibles del banquillo blanco, aportando continuidad y un profundo conocimiento de la estructura del Real Madrid.

Campeones! Es una suerte poder trabajar con vosotros cada día. Personas extraordinarias y grandísimos profesionales. Os quiero a todos y cada uno! pic.twitter.com/OMZcZJn82x — Lolo Calin (@Lolocalin) June 20, 2022

Se espera contar con David Jimeno

Otra de las incorporaciones del pasado verano fue la de David Jimeno, quien llegó como entrenador ayudante de Sergio Scariolo y responsable del área de desarrollo individual de los jugadores. Su amplia experiencia en el baloncesto formativo, forjada durante años como director deportivo de la cantera del Joventut Badalona, le convierte en un perfil estratégico para el club. Todo apunta a que el Real Madrid seguirá contando con él por su capacidad para conectar el primer equipo con la estructura de formación, especialmente con los proyectos del equipo U22, el júnior y el cadete.

Tres salidas del staff de Sergio Scariolo

Más allá de las incorporaciones y de la continuidad de Lolo Calín y David Jimeno, también llega el momento de repasar las salidas que deja la reestructuración del cuerpo técnico. Junto a Sergio Scariolo abandonan el banquillo blanco Luis Guil, que ejercía como mano derecha del técnico italiano, además de Stefan Ivanovic y Matteo Cassinerio. Los tres, al igual que Scariolo, tenían contrato en vigor con el Real Madrid, pero no formarán parte del nuevo proyecto encabezado por Pedro Martínez.