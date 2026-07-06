¡Hay acuerdo! El Real Madrid cierra su contrato pero aún se puede torcer su fichaje

El Real Madrid Baloncesto, ya con Juan Carlos Sánchez en la sala de operaciones, ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes. La llegada de Jaime Pradilla ha sido uno de los temas candentes de la semana. Sin embargo, también proveniente de un conjunto ACB como Baskonia, irrumpió el nombre de Timothé Luwawu-Cabarrot.

El Real Madrid Baloncesto se anticipa al Barça en el mercado de fichajes, pero no está todo dicho

El Barça Basket se encontraba tratando de cerrar un acuerdo con Timothé Luwawu-Cabarrot. Sin embargo, parece que tras un giro de los acontecimientos, el Real Madrid Baloncesto quedó mejor posicionado en el mercado de fichajes para hacerse con la estrella de Baskonia. Más, tras el acuerdo de Panathinaikos con Isaac Bonga. En este sentido, la operación iba muy bien encaminada, y ahora, ha terminado de concretarse.

Una de las noticias en materia de mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto la ha avanzado el prestigioso insider Euroliga Aris Barkas. El profesional de la información ha dado la exclusiva del acuerdo inminente entre Timothé Luwawu-Cabarrot y el conjunto blanco. Al parecer habría firmado por dos temporadas. No obstante, su aterrizaje en tierras madrileñas aún tiene alguna complicación.

Timothé Luwawu-Cabarrot, cláusula de rescisión y derecho de tanteo

El acuerdo entre entidad y jugador parece inminente según las informaciones del insider. Sin embargo, la operación aún no está cerrada. Aris Barkas también ha querido reseñar que Baskonia ahora tendrá derecho de tanteo para igualar la oferta. Los vitorianos tendrán que negociar la cláusula de rescisión del jugador. El Real Madrid Baloncesto aún tendrá que sudar tinta para hacerse con Timothé Luwawu-Cabarrot, sobre todo con un arduo negociador en el mercado de fichajes como es Josean Querejeta.

Timothé Luwawu-Cabarrot has a two year deal with Real Madrid, Baskonia will match it using the "tanteo" right and negotiate a buyout.



Barcelona was the other main suitor of the player, but Baskonia was not willing to negotiate with them.



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El Real Madrid Baloncesto ha aprovechado la compleja coyuntura que viven las relaciones de Baskonia y Barça en el actual mercado de fichajes. Al parecer, los baskonistas se negaban a negociar con los azulgranas por Timothé Luwawu-Cabarrot. No se ha concretado el motivo, pero el clima alrededor de la salida de Xevi Pujol y Paolo Galbiati, con ‘pullas’ en redes mediante, podría ser uno de los detonantes.