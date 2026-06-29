¿Cambio de técnico en el Real Madrid? Una leyenda de los banquillos amenaza la silla de Scariolo

El Real Madrid Baloncesto parece vivir tiempos convulsos en todos los apartados de la sección. La plantilla parece que tendrá su lavado de cara, mientras la dirección deportiva ya ha comenzado su remodelación. Sin embargo, lo que parecía un seguro, que era la continuidad de Sergio Scariolo, parece estar tambaleándose. Ya irrumpen grandes nombres como candidatos.

La silla del Real Madrid Baloncesto tiembla y ya hay nombres importantes entre los futuribles

La temporada del Real Madrid Baloncesto ha estado por debajo de las expectativas. La posición de Sergio Scariolo al frente del equipo deja cada vez más dudas. Lo que parecía una continuidad asegurada se tornó en inestabilidad. Ahora, cada vez son más las voces que informan de una posible salida. Tanto es así, que medios de prestigio como Mundo Deportivo ya han dado nombres de sustitutos, en concreto de toda una institución de la Euroliga, Dimitris Itoudis.

En el momento en el que parecía que el Real Madrid Baloncesto podría optar por dar una oportunidad a un perfil como Paco Redondo, irrumpe una opción diametralmente opuesta. Según las informaciones de Mundo Deportivo, la leyenda de los banquillos Euroliga estaría bien posicionado para tomar el puesto de Sergio Scariolo. Se apunta incluso que ya se habrían iniciado conversaciones.

De Dimitris Itoudis a Sergio Scariolo ¿Qué estilo necesita el equipo?

El Real Madrid Baloncesto, a juzgar por los perfiles elegidos, parece optar más por un modelo ‘old school’ de baloncesto. Dimitris Itoudis es uno de los discípulos predilectos del genio de los banquillos Zeljko Obradovic. Una de sus grandes habilidades es la adaptabilidad a la plantilla y la elaboración de plan de partido. Un modelo muy diferente al de estas nuevas corrientes en las que la identidad del equipo es muy marcada y son los rivales los que tienen que tratar de adaptarse a ellos.

According to Spanish media, Sergio Scariolo's future at Real Madrid remains uncertain, with Dimitris Itoudis emerging as the club's preferred replacement 👀 pic.twitter.com/nrs6rKuPjC — Basketball Sphere (@BSphere_) June 29, 2026

Sergio Scariolo es un técnico que da mucha importancia en el excel de rotaciones y en focalizar la generación en sus jugadores estrella. Al igual que Dimitris Itoudis tiene una idiosincrasia poco marcada y se adapta mucho a las necesidades del equipo y el scouting del rival. En este sentido, sería una línea continuista al trabajo iniciado por el hasta la fecha entrenador del Real Madrid Baloncesto.