El Real Madrid Baloncesto parecía tener un plan desde principio de curso. Llegado el momento crucial de la temporada toca examinar cómo ha terminado saliendo. Durante toda la temporada se ha achacado a Sergio Scariolo una excesiva rigidez con su rotación. Con los playoffs ACB y la Final Four Euroliga en ciernes, toca poner notas.

El suspenso de Sergio Scariolo está en el juego interior

Las lesiones son multifactoriales y aunque se suela utilizar el término ‘prevenir’, la realidad es que ‘reducir las posibilidades’ se ajusta más a la realidad del trabajo. Sin embargo, lo que también es una evidencia es que el juego interior del Real Madrid Baloncesto ha llegado al día ‘D’ muy mermado. Dentro del excel de Sergio Scariolo y de esos cambios tan ‘automatizados’, una de las piezas que más minutos ha acumulado ha sido Edy Tavares. Su baja, infortunio o no, no hará que pueda jugar la Final Four de la Euroliga y seguramente los playoffs ACB.

La lesión de Alex Len poco o nada puede achacarse a la excesiva carga. En todo caso, al cambio de rol de un día para otro tras la baja del caboverdiano. Sin ellos, el Real Madrid Baloncesto tendrá que apostar por un Garuba que ha brillado por momentos y a Lyles reconvertido para llevarse la Final Four Euroliga. Eso sí, de cara a los playoffs ACB tendrán el refuerzo de Omer Yurtseven.

El Real Madrid Baloncesto y la gestión excelsa de su perímetro

Si la pérdida del caboverdiano para la Final Four Euroliga ha sido un batacazo importante, no todo son malas noticias. La plantilla del Real Madrid Baloncesto tiene otros dos líderes muy marcados, Facu Campazzo y Mario Hezonja. Ambos arrancaron la temporada con la sombra de la duda sobre ellos. A día de hoy, viven su mejor momento del curso y es justo cuando tienen que alcanzarlo.

Dentro de la estructura del Real Madrid Baloncesto hay muchos jugadores en buen momento físico. Además, en un encuentro crucial como es la semifinal de la Euroliga contra Valencia Basket, lo cobra aún más importancia. Sergio Scariolo podrá contar con una gran versión de Abalde y Feliz para tratar de parar a los Montero, Badio, Moore… que tanto terror sembraron contra Panathinaikos.