El Real Madrid Baloncesto no le pierde la cara al mercado de fichajes Euroliga. La temporada no ha terminado, pero los mejores jugadores del viejo continente no pierden el tiempo en estas fechas y ya están tomando decisiones de futuro. Los de Sergio Scariolo tienen varios frentes abiertos, pero uno de los más importantes es la pintura.

El Real Madrid Baloncesto se queda sin la cura a su dolor de cabeza

Desde el adiós de Vincent Poirier nadie ha conseguido rendir como suplente de Edy Tavares. El juego interior ha sido el gran caballo de batalla tanto de Chus Mateo como de Sergio Scariolo y ni Bruno Fernando, ni Usman Garuba, ni Alex Len han convencido. Ahora llega el momento de Omer Yurtseven, pero el movimiento tiene más cara de parche que de fichaje estratégico. Por ello, la operación Daniel Theis estaba fraguándose.

🚨👀Real Madrid made an offer to Daniel Theis, I’m told.



The German center refused the offer because he tries to get a higher salary as a free agent this summer.



Several teams follow his situation for next year.#EuroLeague #RealMadrid #ASMonaco pic.twitter.com/kkxDmjF5Mz — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 18, 2026

Daniel Theis lleva días siendo el nombre de moda entre la información de mercado de fichajes Euroliga del Real Madrid Baloncesto. El center de AS Mónaco era un oportunidad interesante por la situación que vive su actual equipo, además de ser un perfil complementario a Edy Tavares. La dirección deportiva ya se había movido para cerrarlo, pero según informaciones de Sportando, el alemán le habría dicho ‘no’ al cuadro blanco de nuevo. En días pasados ya había dado luz roja, pero las tentativas no cesaron. Sin embargo, la operación sigue KO.

Daniel Theis, los motivos de un movimiento clave en el mercado de fichajes Euroliga

La desbandada de AS Mónaco hace difícil que el cuadro del principado pueda retener a sus estrellas. Sin embargo, no es el único motivo por el cual el Real Madrid Baloncesto puede tener entre ceja y ceja a Daniel Theis. El alemán es un jugador muy singular y totalmente diferente a Edy Tavares. Un roster con ambas estrellas podría ser difícil de parar. De ahí que el rechazo en el mercado de fichajes Euroliga sea especialmente doloroso. Eso sí, habrá que ver si es el último intento o el principio de unas negociaciones.

Edy Tavares es un jugador absolutamente diferencial, para muchos el mejor pívot de la historia de la Euroleague. Sin embargo, siempre ha sido un jugador de fortalezas encomiables y debilidades marcadas, y eso que su evolución es enorme. Daniel Theis podría revolucionar el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes Euroliga. Su capacidad de pase desde poste alto daría una variante muy interesante en un baloncesto con cada vez más short roll. Además, su mano exterior podría potenciar perfiles de penetradores, como el propio Maledon, que aún no ha enseñado su mejor cara.