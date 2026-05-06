El AS Mónaco llega al final de un pasado lleno de éxito tras consolidarse como una potencia reciente de la Euroliga, con tres presencias consecutivas en la Final Four de Euroliga y una segunda posición el pasado curso. Sin embargo, la crisis que arrastra el proyecto desde hace meses ha cambiado por completo el escenario y hace pensar que lo que vendrá en el futuro será del todo diferente.

Final de una etapa dorada en Mónaco

El desgaste deportivo e institucional hace pensar en el final de una etapa llena de éxito en el Principado, con una posible descomposición de su núcleo principal. Varios de sus jugadores franquicia estarían ya en el radar de grandes clubes de la máxima competición continental, mientras que otros incluso exploran la posibilidad de dar el salto a la NBA, abriendo la puerta a una auténtica desbandada en el roster monegasco.

Vassilis Spanoulis, pretendido por proyectos como el Anadolu Efes y el Dubai Basketball, tomó la decisión hace semanas de cerrar su etapa en el proyecto monegasco. Su salida llega tras un ciclo en el que el equipo no solo acumuló presencias en la Final Four de la Euroliga, sino también dos títulos de la liga francesa en 2023 y 2024, consolidándose en muy poco tiempo como uno de los grandes transatlánticos del baloncesto europeo.

Salidas masivas de sus jugadores estrellas y Barça Basket atento

Una vez concluya la temporada oficial en Francia, todo apunta a que la plantilla del AS Mónaco sufrirá una profunda reestructuración, con la salida de la gran mayoría de sus jugadores hacia nuevos destinos. Algunos ya tendrían sus futuros prácticamente definidos, mientras que otros se encuentran en pleno proceso de negociación para encontrar el mejor encaje posible de cara a la temporada 2026-27, en un mercado que promete ser especialmente activo para el conjunto monegasco.

El Barça Basket quiere aprovechar la oportunidad de mercado y, según el escenario actual, parte con ventaja en la carrera por Mike James, al que podría convertir en uno de los grandes fichajes del próximo verano en la entidad blaugrana. Pero el máximo anotador en la historia de Euroliga no llegaría solo: Alpha Diallo también figura entre los objetivos prioritarios del club catalán. Aun así, el alero, considerado el mejor defensor de la Euroliga, no descarta en el medio plazo la posibilidad de dar el salto a la NBA, lo que mantiene abierto su futuro en el mercado.

Élie Okobo y Jaron Blossomgame a Dubai

La pareja formada por Elie Okobo y Blossomgame tendría prácticamente cerrada su incorporación al proyecto de Dubai Basketball, dentro del ambicioso plan deportivo que el conjunto emiratí prepara de cara a la próxima temporada. A la espera de confirmar quién ocupará el banquillo, con nombres como Vassilis Spanoulis —con pleno conocimiento del juego de ambos— y Xavi Pascual entre los principales candidatos, todo indica que el equipo de los Emiratos Árabes se perfila como uno de los grandes proyectos emergentes a seguir de cerca en el baloncesto europeo.

El mercado no se detiene ahí. Kevarrius Hayes, pívot llegado desde Paris Basketball, se habría convertido en objetivo de Fenerbahce, que valora su impacto defensivo para reforzar su juego interior. Por su parte, Matthew Strazel gana enteros como posible director de juego del proyecto de Zalgiris Kaunas, aunque su nombre también aparece en la órbita del Real Madrid Baloncesto, que lo contempla como una opción de futuro para reforzar el backcourt blanco.

Un escenario que refleja el creciente interés por varios de los talentos del AS Mónaco, convertido en una auténtica vitrina para los grandes clubes de la Euroliga.

¿Qué sucederá con Nikola Mirotic?

Entre la larga lista de nombres vinculados a posibles salidas del AS Mónaco no figura, al menos por ahora, el de Nikola Mirotic, la otra gran estrella del proyecto. El ala-pívot llegó al microestado con el objetivo de pelear por su primera Euroliga, pero su temporada ha estado lejos de lo esperado. Las lesiones y la inestabilidad que rodea al equipo han marcado un año irregular para el ala-pívot, que no ha logrado continuidad ni el impacto dominante que se le presuponía. En medio de la incertidumbre que envuelve al club monegasco, su situación añade otra incógnita al futuro inmediato del proyecto.

Con una trayectoria que incluye etapas en el Real Madrid y el Barça Basket, además de una extensa carrera en la NBA con más de 350 partidos disputados entre Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks, el hispano-montenegrino cumplió 35 años el pasado mes de febrero.

En esta etapa final de su carrera, Nikola Mirotic buscaría un último gran contrato con un objetivo claro: integrarse en un proyecto con aspiraciones reales al título. Por ahora, sin embargo, su futuro permanece en el aire, con escasos o nulos rumores firmes sobre cuál será su próximo destino en la élite del baloncesto europeo.